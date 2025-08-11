Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

Pemkot Bandung Raih Penghargaan Kota Layak Anak 2025 Kategori Nindya

Naviandri
11/8/2025 05:50
Pemkot Bandung Raih Penghargaan Kota Layak Anak 2025 Kategori Nindya
Ilustrasi(Dok Pemkot Bandung)

KOTA Bandung Jawa Barat (Jabar) meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kota Bandung meraih kategori Nindya, yang menunjukkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak anak.

Penghargaan ini diberikan pada malam penganugerahan di Aula KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat 8 Agustus 2025 malam. 

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut.  Zul, sapaan akrabnya menyampaikan rasa bangga atas capaian ini, sekaligus menegaskan, penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus bekerja lebih baik.

“Penghargaan ini adalah bukti kerja bersama seluruh warga dan stakeholder Kota Bandung yang peduli pada tumbuh kembang anak. Kami ingin memastikan setiap anak di Bandung bisa tumbuh sehat, cerdas, bahagia, dan terlindungi,” ungkapnya.

Menurut Zul, Pemkot Bandung akan terus memperkuat dan memperluas program perlindungan anak, mulai dari memastikan pemenuhan hak-hak anak, menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif, hingga melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang membangun karakter dan keterampilan.

"Anak-anak adalah masa depan Kota Bandung. Lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif adalah investasi untuk generasi mendatang,” tuturnya.

Dengan penghargaan ini lanjut Zul, Kota Bandung berharap dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan lingkungan ramah anak, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. (H-2)



Editor : Indrastuti
