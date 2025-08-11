Pemkot Bandung Raih Penghargaan Kota Layak Anak 2025 Kategori Nindya

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
KOTA Bandung Jawa Barat (Jabar) meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kota Bandung meraih kategori Nindya, yang menunjukkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak anak.
Penghargaan ini diberikan pada malam penganugerahan di Aula KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat 8 Agustus 2025 malam.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut. Zul, sapaan akrabnya menyampaikan rasa bangga atas capaian ini, sekaligus menegaskan, penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus bekerja lebih baik.
“Penghargaan ini adalah bukti kerja bersama seluruh warga dan stakeholder Kota Bandung yang peduli pada tumbuh kembang anak. Kami ingin memastikan setiap anak di Bandung bisa tumbuh sehat, cerdas, bahagia, dan terlindungi,” ungkapnya.
Menurut Zul, Pemkot Bandung akan terus memperkuat dan memperluas program perlindungan anak, mulai dari memastikan pemenuhan hak-hak anak, menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif, hingga melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang membangun karakter dan keterampilan.
"Anak-anak adalah masa depan Kota Bandung. Lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif adalah investasi untuk generasi mendatang,” tuturnya.
Dengan penghargaan ini lanjut Zul, Kota Bandung berharap dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan lingkungan ramah anak, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. (H-2)
Indonesia memperingati Hari Anak Nasional (HAN) untuk mengingatkan seluruh masyarakat akan perlindungan dan pemenuhan hak anak. kenyamanan dan keamanan rumah sebagai tempat anak tumbuh
MENURUT Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak dasar anak yang perlu dijamin oleh negara dan masyarakat, salah satunya adalah hak untuk bermain dan berekreasi.
Melalui kolaborasi dengan SOS Children’s Villages, SugarBaby memastikan anak-anak memiliki lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang.
Taman bermain bagi pasien anak RSUD Sekarwangi itu diharapkan bisa memberikan percepatan kesembuhan
"Kita sangat berharap kepada semua stakeholder yang terlibat, agar saat penilaian nanti dapat benar-benar meyakinkan verifikator bahwa Kota Pekanbaru sudah memenuhi standar KLA,"
Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) yang telah dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak dua tahun terakhir menjadi model rujukan tingkat nasional.
Sebagai ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang berkomitmen menjadi kota layak anak dengan mendukung kebijakan perlindungan anak melalui regulasi daerah yang kuat dan berkesinambungan.
Kota Layak Anak adalah kabupaten atau kota yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam sistem pembangunan daerah.
Hasil analisis BRIN dan Kemen PPPA, pemerintah daerah yang mencantumkan indikator perlindungan anak dalam indikator pimpinan daerah, dinilai relatif bagus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved