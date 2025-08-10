Pemeriksaan Kesehatan Gratis Prodia Diserbu Ratusan Warga Batam

Tenaga medis memeriksa kadar gula darah peserta dalam kegiatan Prodia Healthy & Fun with Community di area car free day Batam Center, Minggu (10/8). Acara ini diikuti ratusan warga yang antusias memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.(MI/Hendri Kremer)

Ratusan warga memadati layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar PT Prodia Widyahusada Tbk di area car free day (CFD) Batam Center, Minggu (10/8). Sedikitnya 220 orang rela mengantre sejak pagi untuk mengikuti kegiatan bertajuk Prodia Healthy & Fun with Community (PHFC) yang bekerja sama dengan Komunitas Suka Lari Batam.

Batam menjadi kota ketiga dalam rangkaian roadshow PHFC setelah Makassar dan Balikpapan. Masyarakat yang hadir mendapat kesempatan melakukan pemeriksaan kadar glukosa, fungsi hati (GPT), dan kolesterol total secara cuma-cuma.

“Kami ingin mengubah pandangan bahwa pemeriksaan kesehatan itu menakutkan. Justru, check-up bisa menjadi bagian dari gaya hidup aktif dan menyenangkan,” kata Marketing Communications Manager Prodia, Reskia Dwi Lestari.

Dengan mengusung tema Sustainability for Healthy Community, Prodia memadukan olahraga, hiburan, dan edukasi kesehatan untuk mendorong deteksi dini dan pembiasaan hidup sehat. “Pemeriksaan gratis ini membantu masyarakat lebih cepat mengetahui kondisi tubuhnya sehingga dapat mengambil langkah pencegahan sejak dini,” ujarnya.

Antusiasme warga terlihat sejak pagi. Rina, 34, salah satu peserta, mengaku kegiatan ini sangat membantu. “Biasanya saya jarang ke klinik karena biayanya cukup mahal. Di sini gratis, cepat, dan sekalian bisa olahraga pagi,” ujarnya.

Peserta lainnya, Andi, 45, datang bersama keluarga sejak pukul 06.00 WIB agar tidak terlalu lama mengantre. “Kalau pemeriksaan seperti ini lebih sering diadakan, pasti banyak yang ikut. Kita jadi tahu kondisi tubuh tanpa harus menunggu sakit dulu,” katanya.

Acara serupa akan digelar di tujuh kota lainnya hingga akhir 2025, yakni Palembang, Jakarta, Solo, Bandung, Semarang, Malang, dan Denpasar.

Kepala Cabang Prodia Batam, Sri Yulianengsih, menilai kesadaran kesehatan masyarakat Batam cukup tinggi, termasuk di kalangan remaja. Namun, ia mengingatkan bahwa gaya hidup modern seperti konsumsi makanan cepat saji, bermain game online terlalu lama, dan pola tidur tidak teratur dapat memicu penyakit seperti kolesterol dan diabetes.

“Usia muda bukan berarti bebas penyakit. Aktivitas fisik dan olahraga tetap penting untuk menjaga kesehatan,” ujarnya. (H-1)



