Pemeriksaan Kesehatan Gratis Prodia Diserbu Ratusan Warga Batam

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Ratusan warga memadati layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar PT Prodia Widyahusada Tbk di area car free day (CFD) Batam Center, Minggu (10/8). Sedikitnya 220 orang rela mengantre sejak pagi untuk mengikuti kegiatan bertajuk Prodia Healthy & Fun with Community (PHFC) yang bekerja sama dengan Komunitas Suka Lari Batam.
Batam menjadi kota ketiga dalam rangkaian roadshow PHFC setelah Makassar dan Balikpapan. Masyarakat yang hadir mendapat kesempatan melakukan pemeriksaan kadar glukosa, fungsi hati (GPT), dan kolesterol total secara cuma-cuma.
“Kami ingin mengubah pandangan bahwa pemeriksaan kesehatan itu menakutkan. Justru, check-up bisa menjadi bagian dari gaya hidup aktif dan menyenangkan,” kata Marketing Communications Manager Prodia, Reskia Dwi Lestari.
Dengan mengusung tema Sustainability for Healthy Community, Prodia memadukan olahraga, hiburan, dan edukasi kesehatan untuk mendorong deteksi dini dan pembiasaan hidup sehat. “Pemeriksaan gratis ini membantu masyarakat lebih cepat mengetahui kondisi tubuhnya sehingga dapat mengambil langkah pencegahan sejak dini,” ujarnya.
Antusiasme warga terlihat sejak pagi. Rina, 34, salah satu peserta, mengaku kegiatan ini sangat membantu. “Biasanya saya jarang ke klinik karena biayanya cukup mahal. Di sini gratis, cepat, dan sekalian bisa olahraga pagi,” ujarnya.
Peserta lainnya, Andi, 45, datang bersama keluarga sejak pukul 06.00 WIB agar tidak terlalu lama mengantre. “Kalau pemeriksaan seperti ini lebih sering diadakan, pasti banyak yang ikut. Kita jadi tahu kondisi tubuh tanpa harus menunggu sakit dulu,” katanya.
Acara serupa akan digelar di tujuh kota lainnya hingga akhir 2025, yakni Palembang, Jakarta, Solo, Bandung, Semarang, Malang, dan Denpasar.
Kepala Cabang Prodia Batam, Sri Yulianengsih, menilai kesadaran kesehatan masyarakat Batam cukup tinggi, termasuk di kalangan remaja. Namun, ia mengingatkan bahwa gaya hidup modern seperti konsumsi makanan cepat saji, bermain game online terlalu lama, dan pola tidur tidak teratur dapat memicu penyakit seperti kolesterol dan diabetes.
“Usia muda bukan berarti bebas penyakit. Aktivitas fisik dan olahraga tetap penting untuk menjaga kesehatan,” ujarnya. (H-1)
Nutrisi berperan vital dalam membentuk jaringan tubuh, menghasilkan energi, hingga menjaga fungsi tubuh tetap optimal
Kelima anggota Polri itu terlibat dalam kasus pemerasan terhadap tersangka pembunuhan dan pemerkosaan oleh anak bos Prodia Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo.
Akuntabilitas dan transparansi disebut penting dalam proses penanganan peristiwa yang melibatkan anggota
ANGGOTA Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta pimpinan Polri tak melindungi anak buahnya yang terseret kasus dugaan pemerasan terhadap keluarga pelaku tindak pidana.
POLDA Metro Jaya tengah menangani dugaan pemerasan Rp20 miliar oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro.
Sementara itu, kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Asia Tenggara turut mendorong percepatan relokasi investasi global.
Dalam sebulan terakhir Polda Kepri telah melakukan serangkaian operasi ke pasar-pasar tradisional, swalayan, hingga gudang distributor untuk memantau peredaran sembako, terutama beras
Aksi penanaman pohon ini menjadi langkah konkret dalam menjaga kelestarian alam di tengah pesatnya pembangunan di Kota Batam.
Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Iyus Rusmana, mengatakan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Batam.
Pemerintah Kota Batam terus mendorong perluasan investasi dan pengembangan sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved