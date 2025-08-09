Pemkot Malang Galang Gerakan Bersama Cegah DBD

Pemkot Malang bersama Dinas Kesehatan, TP PKK Jawa Timur, dan Enesis Group meluncurkan program Gerakan Berantas Nyamuk.(Enesis Group)

Pemerintah Kota Malang bersama Dinas Kesehatan, TP PKK Jawa Timur, dan Enesis Group meluncurkan program Gerakan Berantas Nyamuk Bersama 3M+ Mengoles: Keluarga Sehat dan Bebas DBD. Fokus program tersebut adalah pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui edukasi langsung di wilayah dengan risiko kasus tertinggi, seperti Kecamatan Sukun dan Blimbing. Hingga Mei 2025, Kota Malang mencatat 459 kasus DBD dengan empat kematian. Angka tersebut memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun dinilai masih mengkhawatirkan.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi DBD. Ia berharap keterlibatan masyarakat, khususnya para ibu, menjadi garda terdepan pencegahan.

“Pemerintah Kota Malang menyampaikan apresiasi kepada Enesis Group atas kontribusi CSR yang diberikan untuk dua kecamatan di 22 kelurahan, sebagai bentuk kepedulian nyata dalam membantu penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Malang," ujar Wahyu melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/8).

Baca juga : DBD di Indonesia Periode Januari-Juni 2025: Terdapat 89.845 Kasus dan 391 Kematian

Pemkot Malang mencatat, sejak Januari hingga Mei 2025 ada 459 kasus DBD dengan 4 kematian. Angka ini menunjukkan urgensi penanganan, mengingat pada tahun 2024 tercatat 727 kasus dengan jumlah kematian yang sama. Jawa Timur sendiri menjadi provinsi kedua nasional dalam jumlah kasus DBD.

Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin, menilai kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah kolaboratif nyata. Ia menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama pencegahan DBD, serta monitoring berkelanjutan agar program berdampak nyata. Program ini akan berjalan selama 30 hari, mulai 11 Agustus hingga awal September 2025. Selain edukasi, juga dilakukan pelatihan kader, pembagian materi informasi, dan survei untuk memantau perubahan perilaku warga.

Kota Malang menjadi salah satu dari enam lokasi prioritas kampanye pencegahan DBD berbasis komunitas yang sebelumnya telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, diharapkan gerakan ini dapat membentuk budaya hidup sehat dan peduli lingkungan, sekaligus menekan angka penyebaran penyakit.

Baca juga : Hal-Hal Ini Memperparah Penyebaran DBD di Indonesia, Bagaimana Mencegahnya?

CEO Enesis Group Aryo Widiwardhono menjelaskan bahwa kehadiran Enesis Group bukan hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.

“Kami tidak hanya hadir dengan produk, tetapi juga membawa misi. Enesis Group dibangun dari nilai bahwa bisnis harus membantu orang keluar dari kesusahan. Soffell sebagai lotion anti nyamuk hanyalah satu alat, tapi edukasi dan perubahan perilaku adalah tujuannya. Ini bukan soal bisnis, ini soal kemanusiaan,” ujar Aryo.

Melalui program ini, Enesis Group memberdayakan 220 kader Jumantik dari 22 kelurahan, untuk melakukan edukasi door-to-door kepada lebih dari 47.520 warga. Edukasi berfokus pada Gerakan 3M+, yaitu Menguras, Menutup, Mendaur Ulang, dan Plus: mengoleskan lotion anti nyamuk Soffell untuk mencegah gigitan nyamuk pembawa virus DBD, Chikungunya, Filariasis, dan Malaria. (E-3)