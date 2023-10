Demi Pemerataan, Pembelian Beras SPHP di Kabupaten Malang Dibatasi

PEMERINTAH Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyatakan pembatasan pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar merata.

"Pertimbangannya pemerataan," tegas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi, Kamis (5/10).

Ia menjelaskan telah menyiapkan jadwal operasi pasar beras SPHP bekerja sama dengan Bulog Malang. Ada 10 lokasi, yaitu Kecamatan Karangploso, Singosari, Poncokusumo, Pakis, Kromengan, Dampit, Tajinan, Gondanglegi, Bantur dan Pagak. Pelaksanaan OP sesuai jadwal mulai 21 September sampai 23 November nanti.

"Setiap putaran OP 8 ton kecuali di Singosari 5 ton," katanya.

Saat ini, OP sudah menurunkan harga beras. Harga beras di rata-rata dengan beras medium lokal Rp11.200 per kg sampai Rp12.000 per kg meski harga itu di atas ketentuan harga eceran tertinggi seharusnya Rp10.900 per kg.

Sebelumnya harga beras medium menyentuh Rp13.500 per kg. Harga beras yang mulai turun itu di pasar Singosari Rp12.000 per kg, pasar Karangploso Rp11.500 per kg, pasar Kepanjen Rp11.500, pasar Turen Rp11.450 per kg dan pasar Lawang Rp11.200 per kg.

Saat ini, OP masih bergulir untuk stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas beras dengan harga terjangkau. Beras yang dijual seharga Rp50.750 per kemasan 5 kg. Setiap warga dibatasi membeli 10 kg beras.

Sementara itu, sebanyak 340 ton beras program SPHP sudah didistribusikan dalam operasi pasar di Malang Raya dan Kabupaten/Kota Pasuruan sampai September. Beras sebanyak itu terdistribusi pada sekitar 400 pedagang dan 48 pasar.

Sedangkan stok beras Bulog Malang dari realisasi pengadaan beras melibatkan mitra kerja sekitar 11.800 ton dari target 27.000 ton pada 2023. Stok ditambah beras impor dari Thailand yang masuk gudang sebanyak 2.500 ton. Stok beras itu mulai berkurang untuk program SPHP. (Z-5)