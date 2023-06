Pelaku Wisata Keluhkan Manajemen PT Flobamor di Pulau Komodo

MANAJEMEN pengelolaan wisata alam di Loh Liang, Pulau Komodo, Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), oleh PT Flobamor kian membuat pelaku wisata di Labuan Bajo menjadi geram. Pada video yang viral di kalangan pelaku wisata menunjukkan belasan wisatawan asing maupun lokal telantar di areal tiketing Loh Liang.

Seorang dalam video tersebut mengatakan, "Pagi ini kita menunggu ranger, sudah 1 jam di sini tapi ranger masih on the way katanya. Mungkin ada yang tahu jam kerja ranger ya teman-teman."

Vigi, seorang dive guide, membenarkan video yang tersebar tersebut. Yang terekam dalam video itu terjadi pada Rabu 7 Juni 2023 bertempat di Loh Liang, Pulau Komodo.

"Pagi belasan wisatawan asing telantar hingga 1 jam. Ranger datang jam 07.50 dan jam 08.00 bahkan ada yang lewat jam 08.00," jelas Vigi melalui pesan WhatsApp, Rabu (7/6/2023).

PT Flobamor tidak memasang papan informasi terkait waktu pelayanan jasa wisata di Loh Liang. Hal ini membuat pelaku wisata kesulitan mendapatkan kepastian layanan jasa ranger.

Vigi menjelaskan tidak ada papan informasi yang menginformasikan jam buka dan jam tutup layanan jasa ranger. Ia meminta PT Flobamor untuk memberikan informasi yang jelas kepada wisatawan.

"Mungkin lebih bagus untuk pasang papan jam buka dan jam tutup di dermaga. Biar bisa briefing ke tamu jam ranger ada di lokasi," tambah Vigi.

Ranger pilih-pilih tamu

Pelaku wisata juga kecewa dengan layanan jasa ranger Flobamor yang tidak profesional. Ranger dituding suka pilih-pilih tamu untuk ditangani melakukan aktivitas tracking di areal Loh Liang. Akibatnya, banyak tamu yang harus menunggu, padahal datang lebih awal.

"Terus ada ranger yang pilih-pilih tamu. Kami minta handle tamu kami, tetapi rangernya malah pilih tamu dari kapal besar," keluh Vigi yang membawa tamu lebih awal ke Loh Liang.

Vigi menjelaskan dirinya membawa lima wisatawan asing dan tiba duluan di Loh Liang. Rombongannya disusul 74 wisatawan lain turun dari kapal asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Terpisah, pelaku wisata lain, Fransiskus Hambut, menilai PT Flobamor tidak profesional mengelola jasa wisata di TN Komodo. "Ini membuat citra buruk terhadap industri wisata di Labuan Bajo yang mulai bangkit dari pandemi," tegas Fransiskus.

Direktur Operasional PT Flobamor, Abner Ataupah, tidak dapat dikonfirmasi. Pesan WhatsApp yang dikirim media ini pukul 15.59 Wita tidak direspons. Abner malah menolak hubungan telepon ketika dihubungi melalui telepon pukul 15.57. (Z-2)