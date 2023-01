Bulog Gelontorkan Beras tapi Harga Beras di Kupang Masih Tinggi

HARGA Beras di Pasar Kasih, Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (23/1) terpantau masih tinggi. Untuk beras kualitas medium masih dijual Rp11.000 per kilogram atau naik Rp1.500 dari harga sebelumnya Rp9.500 per kilogram, sedangkan beras premium dijual Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilogram, naik dari harga Rp12.000 dan Rp13.000 per kilogram.

"Harga beras belum turun, meskipun pasokan beras dari bulog sudah datang," kata Diana, pedagang beras di pasar setempat.

Humas Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT, Aprilia mengatakan harga beras medium sudah bergerak turun, sedangkan harga beras kualitas premium mengalami sedikit kenaikan. "Bulog juga sudah menggelontorkan beras ke pasar," ujarnya.

Namun, beras yang dikirim ke pasar tambahnya, bukan berasal dari beras impor yang saat ini sedang dalam proses pembongkaran di Pelabuhan Tenau, melainkan berasal dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). "Beras bulog dari luar negeri (impor) beredar kalau sudah ada izin dari karantina," jelasnya.

Aprilia minta masyarakat tidak perlu khawatir kerena Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau, kendati harga beras di pasar naik.

Penaikan harga beras juga disebabkan, petani belum memasuki musim panen sehingga ketersediaan beras tidak banyak seperti saat panen. "Sehingga ada sedikit kenaikan harga, itu sebabnya operasi pasar berlangsung intensif," kata Aprilia beralasan. (OL-13)

