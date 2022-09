Jelang Labuan Bajo Marathon 2022, IFG Gelar Kegiatan Sosial

INDONESIA Financial Group (IFG) bersama segenap anak usaha melakukan serangkaian kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (24/9).

TJSL tersebut dalam bentuk kegiatan literasi dan edukasi sampah plastik dan aksi bersih-bersih pantai di Waterfront Labuan Bajo. Kegiatan ini merupakan bagian dari IFG Labuan Bajo Marathon 2022.

TJSL dari Indonesia Financial Group ini melibatkan total 150 peserta dari berbagai komunitas, seperti guru PAUD, siswa sekolah, komunitas Karang Taruna, dan komunitas pegiat lingkungan di Labuan Bajo.

Literasi dan edukasi bertajuk 'Membangun Ekosistem Labuan Bajo Berbasis Kampanye Anti Sampah Plastik' ini diharapkan dapat membantu meminimalisir pembuangan sampah plastik, menambah pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis, dan memanfaatkan limbah plastik secara kreatif.

Sebagai bentuk dukungan mewujudkan Labuan Bajo bersih, IFG memberikan bantuan alat kebersihan dan pengangkutan sampah.

Langkah tersebut diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pemkab Manggarai Barat mendukung penuh seluruh rangkaian acara 'IFG Labuan Bajo Marathon 2022', termasuk sejumlah kegiatan sosial dan peduli lingkungan.

Staf Khusus Bupati Manggarai Barat, Lisa Mersin, mengatakan, IFG Labuan Bajo Marathon 2022 merupakan sebuah ajang yang tepat untuk mendukung bangkitnya pariwisata Labuan Bajo setelah sebelumnya terdampak pandemi covid-19.



"Kegiatan sosial yang dilakukan hari ini semoga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk mengoptimalisasi potensi Labuan bajo sebagai destinasi wisata super prioritas," ujar Lisa.

Kegiatan peduli lingkungan ini juga disambut baik Kennedy Diaz, pegiat lingkungan Trash Hero Komodo. Kenedy mengatakan, sebagai wilayah destinasi wisata, aspek kebersihan lingkungan masih menjadi salah satu tantangan dalam penataan dan pengembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Adanya kegiatan literasi dan edukasi merupakan langkah positif untuk membangun budaya anti sampah plastik.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan IFG, Beko Setiawan, mengatakan, kegiatan sosial yang dilakukan IFG di Labuan Bajo diprioritaskan pada program-program yang berkelanjutan dan memiliki dampak besar bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip penciptaan Creating Shared Value (CSV) yang menempatkan penciptaan nilai ekonomi (economic value) dan nilai sosial (social value) secara bersama-sama.

Kegiatan yang dilakukan yatni bantuan pendidikan, lingkungan, kesehatan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK).

"Pelaksanaan TJSL tersebut sejalan dengan program prioritas dari Kementerian BUMN yaitu Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK. Adapun rangkaian kegiatan IFG Labuan Bajo Marathon 2022 merupakan wujud aksi nyata kolaborasi segenap bagian Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi di bawah naungan IFG untuk bersama-sama menggerakan perekonomian daerah, selaras dengan core value AKHLAK," papar Beko.

Ketua Panitia IFG Labuan Bajo Marathon 2022, Fitri Istanti, mengatakan, kegiatan IFG Labuan Bajo Marathon 2022 merupakan ajang lomba lari maraton berskala besar pertama yang digelar di Labuan Bajo dengan konsep sport tourism, yakni wisata yang dipadukan dengan aktivitas olahraga.

Selain menargetkan pelari nasional dan internasional, IFG juga mengajak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dan membangkitkan kembali kejayaan NTT sebagai lumbung atlet lari berprestasi. (OL-16)