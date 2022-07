Pameran Pengadaan Barang Jasa Skala Nasional Digelar di Yogyakarta

GOVERMENT Procurement Forum and Expo (GPFE) yang dilaksanakan bersamaan dengan Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE) adalah Pameran dan Seminar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pertama, berskala nasional dan terbesar rutin tahunan di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2016 hingga kini.

PT Fery Agung Corindotama (Feraco) akan menggelar perhelatan besar tersebut pada 20 - 22 Juli 2022 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.

Direktur Utama Feraco, Moch. Ruslim menyebutkan animo dan antusiasme pengunjung meningkat dari tahun ke tahun, baik dari para peserta seminar, pengunjung, serta para peserta pameran (perusahaan penyedia barang dan jasa).

Kegiatan tersebut juga tetap menerapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE).

The 7th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2022 dan the 3rd Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE) 2022 memberikan kesempatan dan medium yang sangat baik bagi perusahaan penyedia untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis.

Sebagai forum dan expo nasional yang komprehensif, GPFE 2022 dan HPFE 2022 telah menciptakan peluang bagi para perusahaan penyedia untuk mendapatkan eksposur.

"Dengan pameran ini para pejabat pembuat keputusan utama dalam pengadaan dan juga potential buyers lainnya untuk menyampaikan inovasi, teknologi dan produk ke pasar yang lebih besar dan mengembangkan jaringan bisnis yang lebih luas," ujar Ruslim, Kamis (30/6).

Event tersebut kata dia sangat ideal bagi perusahaan penyedia dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis dengan menyampaikan berbagai inovasi, teknologi dan produk terkini.

GPFE 2022 mengangkat tema “Indonesia’s Economic Recovery: Accelerating Procurement Process through Collaborative Measures, Developments of e-Catalogs and Domestic Innovative Products” dikemas dengan rangkaian Seminar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Rumah Sakit yang diampu oleh berbagai narasumber ahli di bidang pengadaan.

Beberapa diantaranya yaitu: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Abdullah Azwar Anas sebagai keynote speaker, Roni Dwi Susanto dari Kementerian PPN/Bappenas, Ikak Gayuh Patriastomo, Praktisi Senior Pengadaan Indonesia dan berbagai pakar pengadaan Indonesia lainnya.

Rangkaian seminar yang padat dengan update ilmu pengadaan barang/jasa pemerintah dan rumah sakit ini penting untuk dihadiri oleh para pejabat pengadaan di kalangan K/L/D/P dan juga para pihak penyedia di seluruh Indonesia.

Baik yang sudah terdaftar maupun sedang berproses dalam e-catalogue nasional, sektoral, maupun daerah, untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyedia sebagai salah satu unsur pelaku pengadaan Indonesia.

Demi memaksimalkan penyampaian materi seminar dalam situasi pasca pandemi, beberapa judul seminar akan dilaksanakan secara luring dan hybrid.

Agenda seminar dan pameran nasional Government - Hospital Procurement Forum & Expo 2022 didukung dan dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah dan asosiasi.

Seminar yang menghadirkan para ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dan rumah sakit, dapat dihadiri secara cuma-cuma dengan melakukan pre-registrasi atau mendaftarkan diri secara online untuk mendapatkan akses masuk sebagai peserta seminar atau visitor pada agenda GPFE & HPFE 2022. (RO/OL-09)