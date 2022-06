IA ITB Babel Sokong Kegiatan G20 Di Belitung dan Pembangunan Babel

IKATAN Alumni (IA) Institusi Teknologi Bandung (ITB) Bangka Belitung (Babel) mendukung kegiatan G20 di Belitung hingga pembangunan.

Dukungan tersebut disampaikan saat menggelar Ngobrol Bareng Alumni di Ruang Sidang Utama PT Timah Tbk, Sabtu (18/6). Ketua IA ITB Babel Wiyono mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk dukung Alumni ITB untuk mensukseskan presidensi G20 dimana Babel menjadi tuan rumah Development Working Group (DWG).

"Ini Ngobrol santai sekaligus reuni alumni ITB di Babel. Kedua ini kita sebagai alumni ITB mendukung pembangunan di Babel dan forum ini menjadi kesempatan apa yang bisa diberikan alumni ITB untuk kemajuan Babel," kata Wiyono.

Pihaknya mengangkat topik ini lantaran isu Tribute To One Earth sedang digaungkan saat ini. Sehingga perlu perhatian terkait hal ini. "Rencananya ini akan dilakukan rutin per topik, sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Babel," ucapnya.

Sementara itu, Dewan Pengawas IA ITB Pusat, Ridwan Djamaluddin mengatakan forum diskusi konstruktif membahas tentang berbagai topik terkait perubahan iklim, potensi yang dimiliki Babel termasuk roadmap pertambangan timah di Bangka Belitung.

"Pada dasarnya para insinyur memberikan masukan bagaimana pembangunan Babel, hal-hal teknis untuk menjaga keseimbangan Industri, lingkungan dan kebutuhan masyarakat," kata Ridwan.

Lebih lanjut, Ia menyebutkan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan para insinyur ini sehingga nantinya akan dibentuk forum-forum konstruktif lainnya untuk pembangunan Babel.

"Tadi juga membahasa Roadmap Industri timah, tentang menjaga lingkungan, air, masalah ketahanan pangan, dan pendidikan," ucapnya.

Dalam paparannya terkait presidensi G20, Ridwan mengajak semua pihak untuk bersinergi mensukseskan acara ini. Menurutnya Babel harus bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan daerah.

"Saya ingin menggambarkan kepada dunia di Babel bisa memadukan industri pariwisata, perikanan dan pertambangan. Saya yakin ini bisa hidup berdampingan. Jangan sampai dikonotasikan ketika pariwisata hidup, tambang harus tambang dimatikan. Ini PR nya kita para insinyur harus mencari solusi. khususnya Alumni ITB punya tugas memberikan sentuhan teknologi kepada kehidupan masyarakat," ucapnya.

Sementara. Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto mengatakan dengan adanya forum IA ITB ini menjadi kesempatan untuk bisa saling bertukar gagasan dalam pembangunan Babel.

"Tuntutan terhadap industri pertambangan kian tinggi, karena timah merupakan metal for future seiring dengan perkembangan teknologi hi-tech, metaverse yang perangkatnya membutuhkan timah. Untuk itu, kita terus berkomitmen dalam memenuhi standar internasional baik itu dalam pengelolaan lingkungan maupun kontribusi terhadap negara," ucapnya.

Terkait perubahan iklim, kata dia PT Timah Tbk sangat concern terhadap hal ini, dimana perusahaan telah membuat road map untuk pengurangan emisi.

"PT Timah Tbk punya roadmap terkait pengurangan emisi karbon, setiap tahun terus kita coba tekan. Program pengelolaan lingkungan lainnya juga terus dilakukan secara konsisten," tutupnya.(OL-13)

Baca Juga: Imigrasi Banten Berikan Layanan Pembuatan Paspor di Perumahan PPVW Eminent