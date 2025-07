Ingin Majukan Mata Garuda LPDP

(MI/HO)

KETERTARIKAN Wahyu Bagus Yuliantok, atau lebih dikenal Bagus, dalam berorganisasi tumbuh sejak ia menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2004-2009. Saat itu, ia mengemban amanah sebagai wakil mahasiswa di Majelis Wali Amanat ITB yang menjembatani aspirasi dan kepentingan mahasiswa ke pihak universitas.

Setelah beranjak dari bangku perkuliahan, pria asal Madiun itu sempat mengabdi sebagai Asisten Riset di ITB. Kemudian ia berlabuh sebagai management trainee (MT) di Bank Mandiri pada 2010 dan ditempatkan di Sorong, Papua Barat. Ia malah senang karena dapat menyaksikan langsung keindahan alam Kepulauan Raja Ampat.

Perjalanan karier Bagus terus menanjak hingga menjadi Senior Relationship Manager of Corporate Banking di Bank Mandiri. "Saya terlibat dalam penyusunan struktur pembiayaan sindikasi beberapa proyek infrastruktur strategis, antara lain yang terbesar adalah Proyek Pembangunan LRT Jabodebek senilai Rp30 triliun. Karena performa keberhasilan tersebut, Bank Mandiri mengapresiasi saya dengan kesempatan mengikuti program Middle Management Development Program (MDP) berupa Executive Education di Ross School of Business, University of Michigan, Amerika Serikat," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7).

Baca juga : Pengamat tak Setuju Beasiswa LPDP Jadi Student Loan

Namun, semua pencapaian dan perjalanan karier tersebut tidak membuat Bagus melupakan mimpinya untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri. Pada 2017, Bagus pun mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa pendidikan pascasarjana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia berhasil lolos seleksi LPDP yang tergolong ketat dan melanjutkan pendidikan S2 di University of Melbourne, Australia, dengan jurusan Master of Management (Finance).

Setelah menyelesaikan pendidikan S2, Bagus ditempatkan di Indonesia Eximbank, salah satu Special Mission Vehicle (SMV) milik pemerintah yang fokus pada peningkatan devisa negara melalui pembiayaan ekspor. Bagus terlibat dalam penyusunan program pemerintah untuk memberikan daya saing bagi pelaku usaha berorientasi ekspor atau dikenal dengan program National Interest Account (NIA).

Lantas Bagus melihat salah satu peluang untuk mengabdi melalui organisasi awardee dan alumni LPDP, yakni Mata Garuda. Dalam pencalonannya sebagai Ketua Mata Garuda 2025-2028, Bagus mengusung visi menjadikan Mata Garuda sebagai rumah kolaborasi yang inklusif dan masif bagi awardee dan alumni LPDP untuk bergerak bersama demi mewujudkan kontribusi nyata kepada negeri. (I-2)