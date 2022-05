Lebaran, Harga Daging Sapi di Klaten Tembus Rp160 Ribu per Kg

HARGA daging sapi di pasar tradisional wilayah Klaten, Jawa Tengah, terpantau tembus Rp160 ribu per kilogram (kg) pada H+1 Lebaran 2022.

Sementara itu, harga daging ayam dan telur juga naik. Saat ini, daging ayam Rp45 ribu-Rp50 ribu per kg dan telur Rp28 ribu per kg.

Pedagang daging, Kustiyah, mengungkapkan bahwa harga daging mulai naik sejak tiga hari menjelang Lebaran.

"Naiknya bertahap. Semula Rp130 ribu per kg, lalu naik menjadi Rp150 ribu per kg. Pada H-1 Lebaran, naik lagi menjadi Rp160 ribu per kg," jelas Kustiyah, Selasa (3/5).

Baca juga: Ganjar: Warga Jateng Antusias Salat Idulfitri Berjemaah

Menurutnya, kenaikan harga daging sapi pada Hari Raya Idulfitri, dikarenakan tingginya permintaa konsumen. Akan tetapi, dirinya menilai harga daging sapi perlahan kembali turun setelah Lebaran.

Hal senada diutarakan Suparti, yang merupakan pedagang daging ayam. Pada Lebaran tahun ini, lanjut dia, harga daging ayam potong naik Rp5.000, sehingga menjadi Rp45 ribu per kg.

Baca juga: Harga Daging Sapi di Banyumas Capai Rp165 Ribu per Kg

"Alhamdulillah mulai H-1 Lebaran sampai hari ini, daging ayam laku keras. Mungkin banyak orang yang mudik Lebaran di Klaten," tutur Suparti.

Tidak hanya daging sapi dan daging ayam yang naik pada periode Lebaran, telur ayam pun naik menjadi Rp28 ribu per kg. Begitu juga harga cabai rawit yang berkisar Rp40 ribu per kg dan cabai merah besar Rp45 ribu per kg.

"Lebaran ini harga cabai naik. Kenaikan harga sayuran itu dipicu adanya permintaan konsumen yang meningkat," imbuh Ngatmi, salah satu pedagang.(OL-11)