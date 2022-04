Polda Lampung Pastikan Warga Way Kanan Terduga Pemukul Ade Armando Ada di Kampungnya

TRY Setia Budi Purwanto, masuk dalam daftar pelaku pemukulan Ade Armando ketika unjuk rasa di depan Gedung DPR, pada Senin (11/4). Ternyata, saat kejadian, dia ada di kampungnya di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Hal tersebut terungkap dari hasil klarifikasi Polres Way Kanan yang mendatangi rumah Try Setia Budi Purwanto, pada Selasa (12/4).

Bersama Kepala Kampung Lembasung Helmi Ibrahim, Kapolres Way Kanan Ajun Komisaris Besar Tedy Rachesna mendatangi rumah Try Setia Budi Purwanto di Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

"Petugas kepolisian dari Polres Way Kanan sudah mendatangi rumah yang bersangkutan dan sudah dilakukan klarifikasi," kata Kabid Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad di Bandarlampung, Selasa (12/4).

Hasil klarifikasi tersebut, Helmi Ibrahim membenarkan bahwa Try Setia Budi Purwanto adalah masyarakat kampung tersebut.

Namun, disebutkan pada saat unjuk rasa Try berada di Kampung Lembasung atau tidak berada di area unjuk rasa di DPR.

"Dipastikan bahwa pelaku pemukulan yang diduga mirip dengan Try bukan masyarakat Kampung Lembasung," kata dia.

Sebelumnya, foto Try Budi Purwanto viral di media sosial beserta alamat tempat tinggalnya. Viralnya foto tersebut berawal terjadinya pengeroyokan terhadap Ade Armando saat unjuk rasa mahasiswa di Jakarta. (N-2)