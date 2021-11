Geo Fun Rafting 2021 Siap Digelar di Geopark Merangin

DINAS Periwisata Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi siap menggelar Geo Fun Rafting 2021. Yakni kemampuan dan uji nyali mengarungi arung jeram sambil menikmati menikmati eksotiknya alam wisata di kawasan Geopark Merangin yang tengah dipersiapkan sebagai situs warisan dunia oleh Unesco (Unesco Global Geopark).

Bupati Merangin H.Mashuri menyebutkan, Geo Fun Rafting 2021 sejatinya merupakan bagian dari kegiatan Festival Geopark Merangin, yang beberapa tahun lalu rutin dilakukan. Terutama semenjak dua masa kepemimpinan Bupati Al Haris (kini menjabat Gubernur Jambi, Red) hingga sekarang.

Kegiatan yang mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian pariwisata tersebut membuat Geopark Merangin makin banyak dikenal, dan dikunjungi banyak wisatawan domestik dan mancanegara.

Geopark Merangin yang eksotis dengan fosil-fosil flora, fauna uniknya, menurut sejumlah ahli geologi, sebagai salah satu situs taman bumi (geopark) tertua di Asia (lebih 300 juta tahun). Selain didaulat Kementerian Pariwisata sebagai salah satu branding destinasi wisata nasional, kini Geopark Merangin terus dibenahi untuk segera ditetapkan menjadi situs warisan dunia Unesco Global Geopark.

Kepala bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Jambi Erwin mengatakan, salah satu target utama dari Geo Fun Rafting 2021 adalah untuk akselerasi mewujudkan Unesco Global Geopark (UGG) Merangin-Jambi.

"Makanya kita ajak kawan-kawan di Merangin untuk betul-betul serius mempersiapkan acara ini. Kita semua all out melakukan persiapan acara ini, kata Erwin.

Sekda Kabupaten Merangin Fajarman menyebutkan, Geo Fun Rafting 2021 mendapat dukungan penuh Gubernur Jambi H Al Haris beserta jajaran Dinas Pariwisata Jambi. Kegiatannya dimulai tanggal 1 sampai 3 Desember 2021. Titik star (put in) dimulai dari spot wisata Air Batu, Kecamatan renah Pembarap, dan finish (take out) di kawasan Teluk Wang Sakti.

Selain mengundang rafter-rafter handal nasional yang tergabung dalam Federasi Arung Jeram Indonesia, Badan Geologi, Taman Mini Indonesia, panitia juga mengundang sejumlah wartawan internasional dan nasional untuk menjajaki keseruan rafting di alur Sungai Batang Merangin yang mengalir di tengah kawasan Geopark Merangin. (OL-13)

