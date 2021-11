Tebing Tinggi Terpilih Menjadi Salah Satu Nominator TPKAD Award 2021

BERDASARKAN hasil penilaian tim penilai utama, Kota Tebing Tinggi ditetapkan sebagai salah satu nominator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Award tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, tim penilai utama TPAKD Award 2021 yang terdiri dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, World Bank serta Akademisi Universitas Indonesia (UI) menggelar Virtual Assessment kepada Tim Pengarah dan Pengurus TPAKD Kota Tebing Tinggi, Selasa (23/11). Virtual assesment ini diikuti oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara virtual di Ruang Kerja Balai Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara.

Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan dalam paparannya kepada tim penilai utama menyampaikan bahwa TPAKD tahun 2020 terdiri dari rapat koordinasi, business matching, One Student One Account (OSOA), dan digitalisasi UMKM.

Sementara realisasi tahun 2021 terdiri dari UMKM Go Digital (fasilitas UMKM untuk pemasaran digital/e-commerce dan perluasan pemanfaatan pembayaran digital/Qris), UMKM Naik Kelas (kredit/ pembayaran melawan rentenir sebanyak 2.589 debitur, penginputan dan fasilitas KUR untuk UMKM sebanyak 104 debitur), UMKM Go Eksport (sebanyak 3 UMKM dan sertifikat hak properti UMKM yang dapat dijadikan agunan kredit sebanyak 281 sertifikat program PTSL gratis oleh BPN Kota Tebing Tinggi), One Village One Agent (perluasan penyebaran agen laku pandai bank disetiap Kelurahan dan pengembangan pariwisata), dan Satu Rekening Satu Pelajar (pemetaan pelajar yang memiliki rekening, kolaborasi agen laku pandai dan sekolah, hari Indonesia menabung yang digelar dengan webinar).

Dalam kesempatan tersebut, Umar Hasibuan juga memaparkan langkah-langkah penguatan kapasitas dan kinerja TPAKD yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. "Di antaranya dengan pembuatan website TPAKD, publikasi kegiatan TPAKD, melaksanakan rapat pleno. melaksanakan 11 kegiatan rapat penguatan kompetensi anggota TPAKD, monitoring dan evaluasi TPAKD melalui SITPAKD dan kampanye bulan inklusi keuangan," papar Umar Hasibuan, Rabu (24/11).

Lanjutnya, adapun program unggulan TPAKD Kota Tebing Tinggi ialah kolaborasi Agen Laku Pandai dengan simpanan pelajar dan UMKM Go Digital (MU TRANS). "Kami juga memerlukan bimbingan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemendagri, OJK, World Bank Indonesia ataupun dari TPKAD Pusat dan TPKAD provinsi, untuk kami agar lebih konsisten," katanya. (AP/OL-10)