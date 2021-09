Bersama MarkPlus, Pemkab Musi Banyuasin Buku 'Musi Banyuasin 2030'

WILYAH Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, dipenuhi dengan kekayaan alam yang melimpah, tak terkecuali komoditas kelapa sawit. Kekayaan alam ini menjadi harapan bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjadi percontohan energi berkelanjutan bagi wilayah lain.

Harapan ini bukan sekedar mimpi, sebagai bagian dari langkah nyata mereka, dilaksanakan produksi bensin dari bahan baku kelapa sawit.

Upaya ini dilakukan untuk mendukung Indonesia menjadi bangsa yang dependen, yang mampu memberdayakan masyarakatnya dan petani-petani rakyat dalam mengembangkan potensi wilayah.

Untuk menyongsong Indonesia yang baru di tahun 2030, bersama dengan rakyat Kabupaten Musi Banyuasin, pemerintah setempat memperkenalkan kembali visi-nya di tahun 2030 yaitu “The World Capital of Sustainable Energy Based on Palm Oil”.

Pemerintah Musi Banyuasin mencanangkan visi Musi Banyuasin 2030 guna mengoptimalkan potensi masyarakat lokal di sektor kelapa sawit sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dengan kekayaan alam dan potensi sumber daya yang ada, pemerintah melihat adanya prospek kedepan bagi wilayah Musi untuk mampu meraih predikat Ibukota Energi Berkelanjutan.

Bersama dengan MarkPlus, Inc., PemKab Musi Banyuasin akan mengulas potensi kelapa sawit dalam gelaran acara peluncuran buku “Musi Banyuasin 2030, World Capital of Sustainable Energy BOP (Based on Palm Oil)” Kamis, 30 September 2021 di Hotel Santika Premiere Bandara, Palembang.

Dibuka dengan tarian Sanggar Sekayu, acara ini kemudian dilanjutkan dengan pemberian buku secara simbolis oleh Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin kepada para audiens yang hadir.

Buku ini berisikan cita-cita dan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai visi bersama mereka di tahun 2030.

Diluncurkannya buku ini menjadi bagian dalam rangkaian acara Hut ke-65 Kabupaten Musi Banyuasin yang akan kembali melihat betapa besarnya potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah setempat berharap diluncurkannya buku ini mampu membuka pemahaman masyarakat luas mengenai Visi Musi Banyuasin 2030 sebagai ibukota energi berkelanjutan berbasis minyak sawit serta potensi kelapa sawit sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT).

Rangkaian acara peluncuran buku “Musi Banyuasin 2030: World Capital of Sustainable Energy BOP (Based on Palm-Oil)” akan dilaksanakan dalam bentuk Virtual Button Launching, Bedah Buku, dan dimeriahkan dengan Talkshow interaktif yang dipandu oleh presenter Aviani Malik dan dihadiri oleh narasumber Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin, Aries Indanarto selaku Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM, Eddy Abdurrachman selaku Direktur Utama BPDPKS, dan Hermawan Kartajaya, Founder & Chairman MarkPlus, Inc.

Diluncurkan dengan konsep Virtual Button Launch, buku Musi Banyuasin 2030 mengemas cita-cita serta langkah yang diambil PemKab Musi Banyuasin dalam mencapai visi bersama tersebut. Perhelatan ini akan diakhiri dengan paparan Arief Indanarto mengenai kelapa sawit sebagai motor penggerak investasi hijau di Indonesia. (RO/OL-09)