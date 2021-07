Harga Ikan Laut Segar Di Aceh Naik

HARGA ikan segar di kawasan Provinsi Aceh sejak sepekan terakhir naik. Hal itu karena hasil produksi ikan laut dari nelayan tradisional setempat

berkurang drastis.

Amatan Media Indonesia di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Rabu (28/7) tingginya harga tersebut sangat terasa setelah lebaran Idul Adha 1442 H.

Bahkan kondisi ini telah meresahkan penjual nasi sederhana di wilayah pesisir Selat Malaka tersebut.

Di pusat pasar ikan grosir Pante Teungoh, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, misalnya harga ikan tongkol yang sebelumnya berkisar Rp20.000 - Rp 25.000

per kg (tergantung kwalitas), sekarang naik menjadi Rp30 - 35 ribu per kg.

Ikan gembung dari Rp20.000 per kg, kini meningkat menjadi Rp 35.000. Lalu ikan dencis dari Rp18.000 per kg, naik jadi Rp30-35 ribu per kg.

Bigitu juga ikan bandeng dari sebelumnya Rp25.000 per kg, kini naik menjadi Rp 35.000 per kg. Begitu juga ikan mujair, dari Rp 30.000 per kg, sekarang melambung jadi Rp40.000 per kg.

Melambungnya harga ikan laut segar itu terdadi di sepanjang kawasan pesisir Selat Malaka, sepeti Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Pidie Jaya, Bireuen,

Lhok Seumawe dan Kabupaten Aceh Timur.

"Kenaikan serentak terjadi pada semua jenis ikan. Karena modal kami tinggi, jadi harus menjual sesuai modal walaupun mendapat keuntungan sedikit" kata

Ikhwan, pedagang ikan di Sigli, Pidie.

Abdullah, penjual nasi sederhana di Sigli, mengatakan, karena kenaikan harga ikan itu dapat menurunkan pendapatan mereka. Pasalnya walapun modal

belanjaan harus dikeluarkan lebih besar dari biasanya, tapi harga nasi per piring atau per bungkus tetap saja sama.

"Kalau harga ikan murah, kami jual nasi Rp10.000 per bungkus, lalu saat kondisi mahal seperti sekarang, harga nasi tidak bisa naik" kata Abdullah. (OL-13)

