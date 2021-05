Lebaran Usai Harga Daging di Temanggung tak Mau Turun

HARGA daging ayam potong maupun daging sapi di pasar tradisional pasca-Lebaran 2021 di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, masih bertahan tinggi.

Berdasarkan pantauan di Pasar Kliwon di Temanggung, Senin (17/5), harga daging ayam potong bertahan Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga daging sapi Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogram.

Padagang daging sapi di Pasar Kliwon Sumarsih menuturkan harga daging sapi sebenarnya sudah turun Rp10.000 per kilogram dibanding menjelang Lebaran kemarin, namun harga belum normal seperti hari-hari biasa.

"Pada hari-hari biasa harga daging sapi sekitar 110.000-115.000 per kilogram, namun mulai H-3 Lebaran harga daging sapi mencapai 135.000-140.000 per kilogram, dan sekarang Rp125.000-Rp130.000 per kilogram," katanya.

Pedagang daging ayam potong Yatimah menuturkan harga daging ayam potong beberapa hari setelah Lebaran ini masih bertahan Rp40.000 per kilogram.

"Harga dari pemasok masih tinggi, sehingga kami tidak berani menurunkan harga," katanya.

Menurut dia permintaan daging ayam sebenarnya sudah mulai menurun, namun harganya masih tinggi.

Ia menyebutkan pada H-2 dan H-1 Lebaran kemarin bisa menjual daging ayam potong sekitar 1 kuintal per hari, namun saat ini hanya mampu menghabiskan 30-40 kilogram per hari.

Sementara itu harga cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga cabai rawit merah bertahan Rp30.000 per kilogram. Kemudian tomat bertahan Rp10.000 per kilogram dan kapri bertahan Rp30.000 per kilogram. (Ant/OL-13)

