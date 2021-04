Sandalku Kampanyekan Cinta Produk Dalam Negeri

DI tengah gempuran berbagai merek asing, Sandalku berusaha eksis di Tanah Air dengan menghadirkan sandal buatan anak bangsa. Menurut CEO Sandalku, Hafiz, produk yang dibuat pihaknya mengedepankan gaya dengan kultur budaya Indonesia.

"Karya yang hadir, membawa jargon 'We God Of Style What People Say'. Itu menjadi Gaya yang membawa kultur budaya Indonesia dan mengajak kaum millenial untuk sadar akan pentingnya warisan budaya luhur bangsa sendiri," kata Hafiz dalam keterangannya, Rabu (28/4).

Hafiz menambahkan, saat ini generasi muda Indonesia memiliki gaya hidup yang dibentuk sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi canggih.

"Hal tersebut cukup membuat mereka terpengaruh dengan berbagai karakteristik para millenial yang cenderung individualis dan enggan bersentuhan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya," kata Hafiz.

Hafiz mengatakan Sandalku menjadi kreasi produk lokal yang tak kalah modern dengan produk unggulan yang telah ada lebih dulu di pasae. "Dengan desain yang etnik namun tetap tampak elegan, Sandalku dapat menjadi solusi para remaja millenial saat ini yang tak mau repot perihal penampilan," kata dia.

Hafiz mengklaim Sandalku sudah diterima dengan baik oleh masyarakat, khusus yang masih muda. Hal tersebut terbukti pada awal Juni 2020, saat memperkenalkan salah satu model sandal yakni RTX Series, dan berhasil terjual dalam jumlah yang banyak hanya kurang dari sejam sejak dirilis.

"Hal tersebut dapat dikatakan bahwa brand Sandalku yang mempunyai akun @sandalkuid di Instagram, sudah dikenal cukup baik. Sandalku juga bisa dibeli di Shopee dan Lazada Mall," terang Hafiz.

"Model sandal yang ringan dipakai, elegan dan langsung dirajut oleh pengrajin lokal dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Kami sangat yakin brand ini akan lebih besar lagi," tutur Hafiz.

"Mengingat banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mencintai produk lokal yang cukup berkualitas, kini Sandalku mencoba mengedukasi pasar dengan mengkampanyekan tagline 'Sandalku.id for Indonesia'," tutup Hafiz. (R-3)