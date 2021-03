Di Agam Harga Cabai Merah Naik, Harga Sayuran Turun

SEJUMLAH sayur-mayur di pasar tradisional di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumbar mengalami penurunan harga. Turunnya harga tersebut disebabkan melimpahnya pasokan sayur-mayur dari pengepul.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Agam, Nelfia Fauzana, berdasarkan pantauan terakhir pihaknya, Jumat (5/3), menyebutkan, harga sayur yang turun itu berupa bawang prey dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per kilogram, buncis dari Rp16 ribu menjadi Rp10 ribu per kilogram.

"Kemudian, tomat dari Rp12 ribu menjadi Rp10 ribu per kilogram dan wortel dari Rp12 ribu menjadi Rp10 ribu per kilogram," ujarnya.

Harga bawang putih juga mengalami penurunan sebesar Rp6 ribu. Pedagang menjual Rp22 ribu untuk satu kilogram bawang putih.

Dijelaskan, harga itu turun akibat pasokan cukup banyak di pedagang pengepul. Menurutnya, ini sesuai dengan hukum ekonomi, apabila pasokan banyak maka harga akan turun.

Sementara, untuk harga yang naik berupa bawang merah dari Rp31 ribu menjadi Rp32 ribu per kilogram dan harga cabai merah keriting dari Rp40 ribu menjadi Rp48 ribu per kilogram.

Sedangkan harga yang normal berupa beras benang pulau Rp12 ribu per kilogram, beras sokan Rp12 ribu per kilogram, beras Ir 42 Rp11,5 ribu per kilogram, beras benang paluang Rp11 ribu per kilogram.

Beras kuruik kusuik Rp13,5 ribu per kilogram, beras dolog Rp9,5 ribu per kilogram, gula pasir lokal Rp14 ribu per kilogram, daging ayam broiler Rp55 ribu per ekor.

"Harga ayam kampung Rp65 ribu per ekor, daging sapi Rp120 ribu per kilogram, hati sapi Rp120 ribu per kilogram, telur ayam kampung Rp2.500 per butir, telur ayam ras Rp2 ribu per butir, telur bebek Rp2.500 ribu per butir," tandasnya. (OL-13)

