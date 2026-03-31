Jembatan Garuda Tingkatkan Konektivitas Antarwilayah di Kabupaten Bekasi

Ilustrasi(Dok Pemkab Bekasi)

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi bersama Kodim 0509 meresmikan dimulainya pelaksanaan pembangunan Jembatan Garuda melalui peletakan batu pertama di Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, pada Senin (30/3).

"Sejak awal peresmian program ini oleh Bapak Presiden tiga pekan lalu, Jembatan Garuda kini sudah terbangun di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bekasi, berkat kerja keras prajurit TNI AD," kata Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dikutip dari laman Pemkab, Selasa (31/3).

Dia menambahkan, pembangunan jembatan ini menjadi langkah strategis meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bekasi sehingga lebih memudahkan mobilitas masyarakat.

Pembangunan jembatan gantung sepanjang 6 meter ini akan menghubungkan Perumahan Villa Gading Harapan 3 dengan Mutiara Gading City di Desa Kedungjaya sekaligus memangkas jarak tempuh warga yang selama ini harus memutar lebih dari 4 kilometer.

"Alhamdulillah kita masih bisa hadir dan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan jembatan di lokasi ini. Dengan hadirnya jembatan ini, masyarakat tidak perlu lagi memutar jauh. Ini sebagai solusi akses masyarakat yang selama ini terhambat," ujarnya.

Asep mengaku pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat.

"Jembatan ini bukan hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga menghubungkan masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan akses warga," imbuh Plt Bupati.

5 Jembatan Penghubung

Menurut dia, Kabupaten Bekasi dengan luas wilayahnya masih membutuhkan banyak pembangunan jembatan penghubung mengingat keberadaan infrastruktur ini sangat penting dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Kabupaten Bekasi ini luas dan ternyata masih ada wilayah yang membutuhkan jembatan gantung. Kita akan terus dorong pembangunan seperti ini karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Saat ini, lanjut Asep, di Kabupaten Bekasi telah terealisasi sekitar 5 titik jembatan bantuan dari program Presiden Prabowo. Jumlah itu dipastikan akan terus bertambah sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kurang lebih sudah ada sekitar 5 titik jembatan yang dibangun di Kabupaten Bekasi. Ini tentu masih akan kita dorong lagi," katanya.

Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Michael Ronald Simbolon menyatakan pembangunan jembatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan infrastruktur sebagai sarana pemersatu masyarakat.

Secara nasional program pembangunan jembatan telah berjalan di berbagai daerah dengan jumlah yang signifikan dalam waktu relatif singkat. Untuk Kabupaten Bekasi sendiri, saat ini sudah ada sekitar 5 titik yang terealisasi.

Dia mengatakan, pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memberikan dampak luas, baik dari sisi aksesibilitas maupun peningkatan ekonomi masyarakat.

"Yang diharapkan adalah hubungan antarwarga semakin baik dan pembangunan bisa dirasakan bersama. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak," katanya. (H-2)