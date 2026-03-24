Aksi Bobol Rumah Kosong di Jagakarsa Kepergok Warga, Dua Pelaku Diringkus Polisi

Ilustrasi penangkapan pelaku pencurian.(Dok. Freepik)

UNIT Reskrim Polsek Jagakarsa mengamankan dua orang pria berinisial WH (48) dan TA (40) setelah melakukan percobaan pencurian di sebuah rumah kosong milik warga di kawasan Jalan Kecapi 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi keduanya terungkap setelah pemilik rumah memantau pergerakan mencurigakan melalui kamera pengawas (CCTV).

Kapolsek Jagakarsa, AKP Nurma Dewi menjelaskan penangkapan tersebut terjadi pada Senin (23/3/2026) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Penangkapan bermula dari laporan cepat korban melalui layanan darurat 110.

"Korban bernama Fajar Ramdhani yang saat kejadian sedang berada di Bogor, melihat melalui CCTV ada orang tidak dikenal masuk ke dalam rumahnya yang dalam keadaan kosong," ujar Nurma melalui keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Setelah melihat aksi penyusupan tersebut, Fajar segera menghubungi ibunya yang berada di dekat lokasi dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian serta warga setempat. Petugas piket fungsi Polsek Jagakarsa yang menerima laporan langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP).

"Pelaku sempat dipergoki oleh warga dan aparat saat diduga sedang mencoba melakukan pencurian rumah kosong. Beruntung petugas segera tiba di lokasi sehingga terhindar dari amuk massa," jelas Nurma.

Nurma menjelaskan kedua pelaku ialah WH yang merupakan warga setempat dan TA yang berdomisili di Bekasi. Keduanya lalu digiring ke Mapolsek Jagakarsa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu buah kunci rumah dan dua unit ponsel milik pelaku.

(H-3)