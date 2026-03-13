Hadirkan Ekosistem Wisata Terpadu di Tengah Kota Mandiri

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENJELANG libur Idul Fitri 2026, kawasan kota mandiri Citra Maja City di Lebaran, Banten, memposisikan diri sebagai destinasi rekreasi alternatif bagi warga Jabodetabek. Mengusung konsep kota terpadu, proyek garapan Ciputra Group ini mengandalkan kemudahan akses transportasi publik KRL Commuter Line untuk menarik kunjungan wisatawan keluarga.

Salah satu daya tarik utama di kawasan seluas 2.000 hektare ini adalah Tera Garden, sebuah taman hiburan keluarga yang menawarkan ruang terbuka hijau dengan berbagai wahana tematik. Lokasinya yang hanya berjarak 500 meter dari Stasiun Maja menjadikan destinasi ini mudah dijangkau bagi masyarakat yang ingin menghindari kemacetan selama periode libur Lebaran.

Management Tera Garden Citra Maja City, Agus Winarno, menjelaskan bahwa saat ini kawasan rekreasi tersebut tengah bersiap menyambut lonjakan pengunjung dengan melakukan pemeliharaan fasilitas.

"Saat ini Tera Garden sedang dalam tahap maintenance dan akan buka kembali pada 18 Maret 2026. Kami juga menyiapkan promo menarik periode liburan Idulfitri hingga 5 April 2026, dengan harga tiket mulai dari 25 ribu rupiah per orang," ujar Agus dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).

Fasilitas dan Promo Lebaran

Selama periode promo Lebaran, pengelola menawarkan paket "All Wahana" seharga 90 ribu rupiah per orang. Fasilitas yang tersedia mencakup area bermain anak, taman tematik untuk swafoto, hingga ruang terbuka hijau untuk bersantai. Selain wahana, pengunjung juga dapat menikmati beragam pilihan kuliner dari berbagai tenant yang tersedia di dalam kawasan terintegrasi tersebut.

Pengembangan fasilitas rekreasi ini merupakan bagian dari filosofi pendiri Ciputra Group, almarhum Ciputra, yakni "Mencipta Kota, Merajut Kehidupan." Konsep ini menekankan bahwa pembangunan kota mandiri tidak hanya terbatas pada hunian, tetapi juga penciptaan ekosistem kehidupan yang berkelanjutan.

Konektivitas Transportasi Jadi Keunggulan

Citra Maja City terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah barat Jakarta. Kedekatan dengan infrastruktur transportasi massal seperti KRL menjadi nilai jual utama, baik bagi penghuni maupun wisatawan. Hal ini sejalan dengan tren Transit Oriented Development (TOD) yang memudahkan mobilitas lintas wilayah tanpa bergantung pada kendaraan pribadi.

Ke depan, Ciputra Group akan menambah fasilitas komersial dan ruang publik guna memperkaya kualitas hidup di Citra Maja City, menjadikannya kota mandiri yang dinamis di mana masyarakat dapat tinggal, bekerja, sekaligus berwisata dalam satu kawasan terpadu.(H-2)