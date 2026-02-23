Pemkab Bekasi Mulai Distribusikan Bantuan Benih bagi Petani Terdampak Banjir

Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai mendistribusikan bantuan benih padi bagi petani yang terdampak banjir. Bantuan mulai diserahkan diawali di Kecamatan Karangbahagia, Senin (23/2).(DOK.PEMKAB BEKASI)

Bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dengan diawali di Kecamatan Karangbahagia sebanyak 5 ton diperuntukkan bagi lahan seluas 200 hektare (ha) yang tersebar di 7 kelompok tani.

Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Abdillah Majid kepada Kepala Desa Karanganyar di Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia, pada Senin (23/2).

Kegiatan itu dihadiri juga jajaran Dinas Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Ketua Tim Produksi, Ketua Tim Perlindungan Tanaman (Perlintan), Koordinator Penyuluh Kecamatan Karangbahagia, serta POPT.

Baca juga : Bekasi Terapkan WFH bagi ASN yang Terisolasi Banjir

Bantuan benih diberikan setelah sebanyak 1.031 petani yang terdampak banjir mengadu dan beraudiensi langsung ke Plt Bupati Asep Surya Atmaja. Bantuan itu mulai dikirimkan hari ini dan langsung diserahkan kepada para petani penerima manfaat agar dapat segera melakukan tanam ulang.

Ketua Tim Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo Hadi Triwardoyo, mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam membantu pemulihan sektor pertanian pascabencana.

Ia menyebut total bantuan yang disalurkan mencapai 5 ton untuk areal terdampak seluas 200 ha. "Bantuan ini diberikan untuk membantu petani yang terdampak banjir agar bisa segera kembali menanam dan memulihkan produksi pertanian," ujar Dodo dalam keterangannya, Senin (23/2).

Baca juga : Air Belum Surut, 29 RT dan 3 Jalan Masih Terendam hingga Selasa Sore

Ia menjelaskan, percepatan distribusi benih dilakukan agar jadwal tanam tidak terlalu mundur dan potensi kerugian petani dapat ditekan. Pihaknya juga terus melakukan pendataan terhadap lahan-lahan yang terdampak untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Selain di Kecamatan Karangbahagia, penyaluran bantuan benih akan dilanjutkan ke wilayah terdampak lainnya. Selanjutnya Dinas Pertanian akan melakulan distribusi yang dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Sukakarya dan dilanjutkan di Kecamatan Cabangbungin.

Pemerintah berharap proses pemulihan pertanian dapat berjalan cepat dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga meskipun terdampak bencana banjir dalam beberapa waktu terakhir.

Bantuan Ramadan

Selain itu, Pemkab Bekasi juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya meringankan beban masyarakat di saat menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan.

Bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar agar warga tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman di tengah kondisi darurat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi per 22 Februari 2026, bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi.

Beberapa desa yang terdampak banjir di antaranya Desa Hurip Jaya, Desa Muarabakti, Desa Kedung Pengawas, dan Desa Buni Bakti, dengan ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 60 sentimeter. Puluhan kepala keluarga terdampak dan belasan hektare lahan pertanian dilaporkan mengalami kerusakan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah mengingat masyarakat akan segera memasuki bulan Ramadan.

"Pemerintah daerah bersama unsur relawan berupaya memastikan warga terdampak tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan layak, meskipun berada dalam situasi bencana," ujarnya.

Selain penanganan darurat, koordinasi lintas instansi terus diperkuat guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak serta mengantisipasi potensi bencana susulan akibat cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi. (H-1)