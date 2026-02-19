5 Lokasi Berburu Takjil Jakarta Utara Ramadan 2026 Lengkap dengan Doa Berbuka

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Ramadan 1447 H yang jatuh pada Februari 2026 menghidupkan kembali gairah ekonomi kreatif di Jakarta Utara. Sejumlah titik di pesisir Jakarta menjadi pusat konsentrasi massa yang ingin mencari menu berbuka puasa unik dan legendaris.
|Lokasi
|Menu Andalan
|Karakteristik
|Boulevard Kelapa Gading
|Kue Basah, Es Durian, Siomay
|Modern & Lengkap
|Danau Sunter
|Es Kelapa, Gorengan, Bakso
|Pemandangan Danau
|Pasar Muara Karang
|Otak-otak, Es Campur, Jajanan Pasar
|Kuliner Legendaris
|Pademangan II
|Aneka Bubur, Gorengan, Lauk Pauk
|Harga Terjangkau
|Masjid Ramlie Musofa
|Kurma, Teh Hangat, Camilan Tradisional
|Suasana Religius
Saat azan Magrib berkumandang di wilayah Jakarta Utara pada pukul 18.18 WIB, berikut adalah doa yang disunnahkan untuk dibaca:
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Latin: Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru in syaa Allah.
Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah." (HR. Abu Dawud)
Demikian informasi lokasi takjil di Jakarta Utara. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 H.
Dalam pengawasannya, BPOM mengambil 17 sampel makanan dan minuman secara acak dari pelbagai jenis takjil yang dijual pedagang.
Di bulan Ramadan, peluang usaha minuman takjil kekinian semakin menjanjikan. Berikut adalah beberapa resep minuman segar yang dapat Anda jadikan ide jualan:
Takjil, hidangan ringan yang disajikan untuk memulai berbuka puasa, telah mengalami evolusi menjadi menu takjil kekinian yang menawarkan inovasi rasa dan tampilan yang menarik.
Salah satu momen yang paling dinanti-nantikan saat puasa Ramadan adalah berbuka puasa, yang diisi dengan takjil yang lezat dan menyegarkan.
Pengawasan ini merupakan upaya preventif pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan publik selama bulan suci.
Takjil Keliling berlangsung pada 2–9 Maret 2026 di 10 titik Jakarta seperti Kendal, Blok M, Tebet, Kota Tua, Karet Kuningan, Manggarai, Menteng Dalam, serta Bendungan Hilir dan sekitarnya.
Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) menyediakan hingga 700 porsi takjil per hari untuk masyarakat yang ingin berbuka puasa, selama Ramadan 1447 Hijriah.
BBPOM membawa mobil laboratorium keliling untuk melakukan uji sampel secara real-time di "Pasa Pabukoan".
Program ini merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang rutin dilaksanakan setiap Ramadan
Antusiasme masyarakat dalam war takjil dipicu oleh hadirnya beragam makanan atau minuman yang memang jarang dijumpai di luar bulan Ramadan.
