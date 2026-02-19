5 Lokasi Berburu Takjil Jakarta Utara Ramadan 2026 Lengkap dengan Doa Berbuka

Ilustrasi(ANTARA FOTO/Auliya Rahman)

Ramadan 1447 H yang jatuh pada Februari 2026 menghidupkan kembali gairah ekonomi kreatif di Jakarta Utara. Sejumlah titik di pesisir Jakarta menjadi pusat konsentrasi massa yang ingin mencari menu berbuka puasa unik dan legendaris.

Daftar Lokasi Takjil Terpopuler di Jakarta Utara

Lokasi Menu Andalan Karakteristik Boulevard Kelapa Gading Kue Basah, Es Durian, Siomay Modern & Lengkap Danau Sunter Es Kelapa, Gorengan, Bakso Pemandangan Danau Pasar Muara Karang Otak-otak, Es Campur, Jajanan Pasar Kuliner Legendaris Pademangan II Aneka Bubur, Gorengan, Lauk Pauk Harga Terjangkau Masjid Ramlie Musofa Kurma, Teh Hangat, Camilan Tradisional Suasana Religius

Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah

Saat azan Magrib berkumandang di wilayah Jakarta Utara pada pukul 18.18 WIB, berikut adalah doa yang disunnahkan untuk dibaca:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ Baca juga : 5 Lokasi Takjil Jakarta Selatan 2026: Strategi 'War' Tanpa Terjebak Macet Latin: Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru in syaa Allah. Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah." (HR. Abu Dawud)

Tips Berburu Takjil Jakarta Utara

Waspada Kemacetan: Kawasan Kelapa Gading dan Sunter cenderung padat mulai pukul 16.30 WIB. Gunakan transportasi publik atau motor untuk mobilitas lebih cepat.

Pembayaran Digital: Siapkan saldo dompet digital karena sebagian besar pedagang di sentra kuliner Jakarta Utara sudah menggunakan QRIS.

Jaga Kebersihan: Pastikan membuang sampah sisa pembungkus takjil pada tempatnya, terutama saat ngabuburit di area publik seperti Danau Sunter.

Demikian informasi lokasi takjil di Jakarta Utara. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 H.