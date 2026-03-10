Polri Sosialisasikan Layanan Titip Kendaraan di Polsek dan Ingatkan Keamanan Mudik saat Aksi Bagi Takjil

Ilustrasi(Dok Polri)

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia mengingatkan masyarakat untuk memprioritaskan persiapan matang dan menjaga keselamatan selama momentum mudik Lebaran 2026. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menekankan pentingnya kesiapan tersebut mengingat arus mudik akan berlangsung dalam hitungan pekan ke depan. Polri memastikan kesiapan pelayanan maksimal guna menjamin kelancaran arus mudik.

Trunoyudo meminta masyarakat tidak ragu berkoordinasi dengan petugas di lapangan untuk menjaga keamanan aset yang ditinggalkan selama pulang ke kampung halaman. Warga diimbau melapor kepada pengurus lingkungan setempat serta memanfaatkan fasilitas pengamanan dari kepolisian.

"Disampaikan RT, RW yang tinggal dan khususnya kepada Polri ada Bhabinkamtibmas. Ada juga penitipan barang-barang kendaraan ke Polsek atau ke kantor-kantor polisi. Silakan ini diberdayakan," ujar Trunoyudo.

Selain pengamanan rumah tinggal, faktor keselamatan di jalan raya menjadi poin utama yang digarisbawahi kepolisian. Masyarakat diminta mengutamakan keselamatan daripada kecepatan demi memastikan perjalanan berakhir dengan berkumpul bersama keluarga dalam kondisi sehat.

"Keselamatan paling utama dalam mudik adalah sampai dengan tujuan, bukan kecepatan," tegasnya.

Pesan tersebut disampaikan Trunoyudo di sela aksi sosial Polri bersama Jurnalis Trunojoyo dengan membagikan 1.500 paket makanan dan takjil di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Kegiatan tahunan yang diinisiasi para jurnalis dengan dukungan Polri ini menyasar para pekerja jalanan dan pengendara yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa. Trunoyudo menjelaskan bahwa setiap tahunnya kegiatan ini rutin menyasar masyarakat yang masih bekerja di penghujung hari.

"Setiap tahunnya kita membagikan beberapa makanan berupa takjil dan makanan kepada masyarakat mendekati buka puasa masih di tengah-tengah pekerjaannya," tutur Trunoyudo.

Pembagian makanan tersebut menyasar pengemudi ojek daring serta pengemudi kendaraan umum lainnya yang melintas di sekitar Mabes Polri. Hal ini ditegaskan sebagai bentuk perhatian bersama terhadap para pekerja yang tetap berdedikasi saat waktu berbuka tiba.

"Seperti beberapa pengemudi ojol, ya, tentu beberapa pengemudi kendaraan umum lainnya. Ini menjadi perhatian dan empati kita bersama," pungkasnya. (E-4)