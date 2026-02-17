Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Pemprov DKI Larang Sahur on The Road dan Aksi Sweeping Selama Ramadan

Mohamad Farhan Zhuhri
17/2/2026 09:41
Pemprov DKI Larang Sahur on The Road dan Aksi Sweeping Selama Ramadan
ilustrasi(Antara)

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan bahwa Pemprov DKI melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) selama Ramadan 2026. Larangan diberlakukan lantaran kegiatan tersebut rawan menimbulkan keributan. Ia juga melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk melakukan penindakan atau sweeping sepihak terhadap rumah makan yang beroperasi di siang hari selama bulan puasa.

"Kami imbau kepada masyarakat agar tidak melaksanakan sahur on the road. Kemudian, jangan sampai organisasi masyarakat melakukan sweeping-sweeping," kata Satriadi kepada wartawan dikutip Selasa (17/2).

Ia memastikan, jika masih ditemukan pelajar atau kelompok tertentu yang tetap menggelar SOTR, Satpol PP akan langsung melakukan penertiban di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 

Baca juga : Jaga Ketersediaan Pangan, DPRD DKI: Periksa Jalur Distribusi Pasar secara Rutin

"Pasti kita lakukan penertiban. Kita akan larang itu," ungkap dia.

Satriadi menuturkan, Sebanyak 1.900 personel gabungan dikerahkan untuk patroli rutin setiap malam selama bulan Ramadan di wilayah DKI Jakarta.  Patroli ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat saat aktivitas malam hari selama bulan puasa.

Adapun 1.900 itu bukan hanya berasal dari Satpol PP. Pengamanan dilakukan secara terpadu bersama unsur TNI dan Polri dalam skema Tiga Pilar.

"Tiap-tiap wilayah melaksanakan koordinasi dengan Polsek-nya, dengan secara berjenjang semuanya dengan Koramil dan Babinsa dan Bhabinkamtibmasnya juga, camat-lurah semuanya juga melakukan patroli itu," tutur Satriadi. (E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved