Kawasan Mako Brimob Kwitang Gelap Gulita, Bentrokan Berlangsung hingga Sabtu Malam

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
SITUASI di sekitar Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, gelap gulita hingga Sabtu (30/8) malam. Bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian berlanjut sejak sore hari.
Dikutip Antara, pukul 21.00 WIB massa masih melempari aparat dengan botol, batu, petasan, dan kembang api. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Kondisi di sepanjang Jalan Kramat Kwitang minim penerangan karena sebagian lampu jalan padam. Satu-satunya cahaya berasal dari depan gerbang Mako Brimob. Asap gas air mata membubung pekat dan menyebar ke berbagai arah, membuat mata dan hidung perih, termasuk dirasakan awak media di lokasi.
Selain kepolisian, personel TNI juga berjaga di sejumlah titik sepanjang jalan. Akses menuju Mako Brimob ditutup untuk mencegah meluasnya bentrokan.
Bentrokan pecah pertama kali sekitar pukul 18.30 WIB, saat massa mencoba menembus barisan aparat TNI yang berjaga di dekat Mako Brimob. Massa melemparkan botol, batu, dan petasan, yang kemudian dibalas polisi dengan gas air mata. Meski sempat mundur, sebagian massa tetap bertahan dan melawan dengan menyalakan petasan.
Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari protes atas insiden mobil rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, hingga meninggal dunia di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam. (P-4)
Akses lalu lintas di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, pada Sabtu pagi (30/8) masih ditutup imbas aksi demonstrasi di depan Markas Brimob Kwitang semalam.
Hingga kini, aparat Brimob terus melakukan upaya pembubaran massa dengan tembakan gas air mata, sementara situasi sekitar Mako Brimob Kwitang tetap mencekam
Hingga Jumat malam pukul 19.00 WIB, sebagian pengunjuk rasa masih terlihat berada di lokasi, tetap bertahan di depan Mako Brimob tersebut.
Dua unit mobil tim pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar sebuah gedung di depan Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, di sela demonstrasi berlangsung ricuh.
Pihak istana meminta ada perhatian khusus atas insiden yang menewaskan salah satu pengemudi ojek daring (driver ojol) akibat dilindas mobil barracuda Brimob.
Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana ke Beijing, Tiongkok, pada awal September 2025. Keputusan diambil karena dinamika dan situasi dalam negeri yang memanas di sejumlah daerah
Kapolri, Panglima TNI dan menteri-menteri terkait diminta untuk melakukan evaluasi dari peristiwa tersebut.
Aksi demo yang terjadi pada 29 Agustus 2025 di berbagai kota di Indonesia menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas publik, transportasi, serta pusat pemerintahan dan komersial.
Kerusuhan terjadi dalam aksi demo di Gedung DPRD Makassar. Gedung DPRD Makassar dibakar hingga menimbulkan korban jiwa.
LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan
