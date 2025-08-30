Kawasan Mako Brimob Kwitang Gelap Gulita, Bentrokan Berlangsung hingga Sabtu Malam

Situasi di sekitar Mako Brimob Kwitang di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2025).(ANTARA/Muhammad Ramdan)

SITUASI di sekitar Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, gelap gulita hingga Sabtu (30/8) malam. Bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian berlanjut sejak sore hari.

Dikutip Antara, pukul 21.00 WIB massa masih melempari aparat dengan botol, batu, petasan, dan kembang api. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.

Kondisi di sepanjang Jalan Kramat Kwitang minim penerangan karena sebagian lampu jalan padam. Satu-satunya cahaya berasal dari depan gerbang Mako Brimob. Asap gas air mata membubung pekat dan menyebar ke berbagai arah, membuat mata dan hidung perih, termasuk dirasakan awak media di lokasi.

Selain kepolisian, personel TNI juga berjaga di sejumlah titik sepanjang jalan. Akses menuju Mako Brimob ditutup untuk mencegah meluasnya bentrokan.

Bentrokan pecah pertama kali sekitar pukul 18.30 WIB, saat massa mencoba menembus barisan aparat TNI yang berjaga di dekat Mako Brimob. Massa melemparkan botol, batu, dan petasan, yang kemudian dibalas polisi dengan gas air mata. Meski sempat mundur, sebagian massa tetap bertahan dan melawan dengan menyalakan petasan.

Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari protes atas insiden mobil rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, hingga meninggal dunia di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam. (P-4)