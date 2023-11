Pemprov DKI Hadirkan Layanan Publik di Mall

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta senantiasa memberikankemudahan bagi masyarakat, dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/ nonperizinan. Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan menghadirkan kembali program 'PTSP Goes to Mall' di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra mengungkapkan selain mendekatkan layanan kepada masyarakat, hadirnya PTSP Goes to Mall sekaligus menjawab tantangan dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

“PTSP Goes to Mall merupakan salah satu upaya kami untuk mendekatkan pelayanan kepada warga Jakarta khususnya pengunjung mall, dimana juga menjadi solusi bagi warga Jakarta yang sibuk atau tidak memiliki waktu luang, sehingga mereka terkadang sulit untuk datang ke kantor service point UP PMPTSP untuk berkonsultasi maupun mengurusperizinan/ nonperizinan,” ungkap Benni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/11).

Benni mengatakan, pelayanan publik yang prima merupakan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk itu, Benni menyebut pihaknya senantiasa menghadirkan inovasi yang memudahkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, terjangkau, serta aman dan nyaman.

“Sebagaimana arahan Pj Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, bahwa pelayanan publik itu harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat serta birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus lincah dan cepat,” tegas Benni.

Benni pun menyebut, ASN sebagai mesin utama birokrasi perlu memiliki digital mindset dalam menjalankan transformasi birokrasi dan manajemen ASN. Hal ini terkait dengan perubahan pola kerja tatanan baru, dimana pekerjaan birokrasi juga sudah beralih ke digital based dan struktur organisasi juga mulai bertransformasi dari hierarki menjadi koordinasi.

“Program PTSP Goes to Mall juga sebagai sarana edukasi kepada publik dalam memberikan pendampingan, dimana saat ini pengurusan perizinan/nonperizinan sudah sepenuhnya dilakukan secara online atau digital sehingga dirasa perlu untuk mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat,” jelas Benni.

Lebih lanjut Benni berharap, kegiatan PTSP Goes to Mall dapat membuka kembali ruangruang kolaborasi dan sinergitas antar lembaga, baik di dalam maupun di luar birokrasi pemerintahan seperti sektor swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society).

"Dengan begitu, akan lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang lahir sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Jakarta,” pungkas Benni.

Jadwal dan Lokasi PTSP Goes to Mall

CEO PT Manggala Gelora Perkasa (Senayan City) Johan Gito meyambut baik kegiatan PTSP Goes to Mall yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta. Menurutnya, kehadiran layanan perizinan/ nonperizinan di dalam mall tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga bagi para pelaku usaha.

"PTSP Goes to Mall ini dapat diterima dengan sangat baik, baik oleh para pengunjung ataupun para tenant yang berada di Senayan City karena mereka merasa sangat dimudahkan untuk bertemu dengan pihak yang terkait, yang sangat berwenang, tidak melalui orang lain yang tidak mengetahuinya secara 100%,” ungkap Johan Gito.

Johan pun berharap pemerintah dapat secara rutin menghadirkan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat, langsung di ruang-ruang publik seperti mall atau pusat perbelanjaan.

"Kami sangat mengharapkan hal ini dapat jadi lebih permanen dan tidak terlalu jauh jaraknya,” pungkas Johan.

PTSP Goes To Mall atau Penyelenggaraan PTSP di ruang publik merupakan inovasi di bidang pelayanan publik yang telah meraih Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia.

Program ini pun telah dikembangkan pelaksanaannya bukan saja di mall/ pusat perbelanjaan, melainkan juga dilaksanakan di ruang publik lainnya seperti rumah sakit, pasar, taman, RPTRA/RTH, pelabuhan perikanan Muara Angke, Car Free Day, dan ruang publik lainnya.

Melalui PTSP Goes to Mall, masyarakat maupun pelaku usaha dapat melakukan konsultasi dengan petugas terkait urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/ nonperizinan di Jakarta. Tidak hanya itu, para petugas DPMPTSP DKI juga siap melakukan pendampingan atau asistensi pengurusan perizinan/nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan (end to end process).

Berikut jadwal PTSP Goes to Mall yang akan berlangsung bulan November 2023:

Senayan City, Jakarta Pusat - Tanggal 3 s.d. 5 November 2023 AEON Mall Tanjung Barat, Jakarta Selatan - Tanggal 10 s.d. 12 November 2023 AEON Mall Jakarta Garden City, Jakarta Timur - Tanggal 17 s.d. 19 November 2023 Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara - Tanggal 24 s.d. 26 November 2023

