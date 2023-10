Ekrutes.Id Hadirkan Psikotes Online Gratis bagi Siswa SMK Negeri 15 Jakarta

DALAM upaya meningkatkan pemahaman terkait self-awareness untuk siswa SMA dan SMK di Jakarta, Ekrutes.Id meluncurkan program psikotes online gratis dan program kelas persiapan karier.

Peluncuran program yang bertajuk “Self-awareness: Know Yourself, Know Your Magnificent Potential” untuk siswa-siswi SMK Negeri 15 dilaksanakan di Aula SMK Negeri 15 Jakarta, Kamis, (26/10).

Acara ini bertujuan untuk membantu siswa mengidentifikasi kekuatan, minat, dan potensi mereka, sehingga mereka dapat membuat pilihan pendidikan untuk jenjang berikutnya serta karier yang lebih tepat.

Pentingnya memiliki pemahaman yang kuat tentang diri sendiri dalam menghadapi masa depan yang penuh potensi menjadi latar belakang Ekrutes.Id meluncurkan program ini.

Materi yang disampaikan dalam acara Kelas Karier juga turut didukung oleh para ahli pendidikan, psikolog, dan pembimbing karier terkemuka dari Ekrutes.Id yang telah berkomitmen untuk membantu siswa mencapai kesuksesan di masa depan mereka.

Acara dibuka dengan pelaksanaan psikotes online melalui aplikasi Ekrutes.Id terhadap 200 siswa SMK Negeri 15 Jakarta.

Akses Psikotes Online Gratis

Para siswa diberikan akses ke psikotes online gratis yang ada di dalam aplikasi Ekrutes.Id di antaranya tes self-esteem, tes gaya kerja, tes kepuasan hdup, dan tes kepribadian.

Asesmen yang dilakukan Ekrutes.Id akan membantu para siswa untuk lebih mengenal diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, minat, dan potensi mereka.

Selanjutnya, para siswa akan diberikan paparan materi dalam Kelas Karier “Self-awareness: Know Yourself, Know Your Magnificent Potential” yang dibawakan Tim Talent Consultant Ekrutes.Id.

Hartono Chandra, Chief Executive Officer Ekrutes.Id mengungkapkan pentingnya self-awareness dalam pendidikan dan karier para siswa.

“Ketika siswa mengenali kekuatan, minat, dan potensi mereka, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk pendidikan dan karier yang sesuai dengan diri mereka sendiri," jelas Hartono.

"Hal ini tentunya bisa membantu mengurangi kebingungan yang sering dialami siswa ketika mereka menghadapi keputusan penting tentang masa depan mereka, misalnya apakah mereka langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah,” ujarnya.

Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat pendidikan bagi para siswa, tetapi juga membantu mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh kesuksesan.

Oleh karena itu, hadirnya Ekrutes.Id melalui program ini diharapkan memberikan manfaat besar dalam membantu siswa mencapai sukses dalam kehidupan dan karier mereka.

Hal ini juga sejalan dengan upaya Ekrutes.Id untuk mengidentifikasi dan memahami minat dan bakat siswa agar dapat menjadi bagian integral dari pendekatan pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. (S-4)