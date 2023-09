RS Siloam Agora Raih Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Mangga Dua

BPJS Ketenagakerjaan Mangga Dua bersama RS Siloam Agora yang merupakan Mitra PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja) BP Jamsostek, mengadakan kegiatan talk show yang bertemakan "Comprehensive Emergency Services as One of The support sistem in Occupational Health & Safety." di Hotel Ibis Sunter, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Dalam acara tersebut terdapat beberapa rangkaian kegiatan, antara lain penyerahan piagam penghargaan dari BPJS ketenagakerjaan kepada RS Siloam Agora yang memberikan perlindungan kepada 200 tenaga kerja rentan untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama 6 bulan

"Sebagai mitra PLKK, saya sangat berterima kasih kepada RS Siloam Agora yang ikut berpartisipasi memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan, pekerja itu antara lain ada asisten rumah tangga, security komplek, pedagang asongan, ojek online, dan lain sebagainya," ujar Dessy selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua dalam keterangan pers, Senin (18/9).

Baca juga: Sebagian Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berhak Terima Bansos, Ini Penjelasannya

RS Siloam Agora yang berlamat di Cempaka Putih Jakarta Pusat, merupakan salah satu mitra PLKK BPJS Ketenagakerjaan, yang siap melayani peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, kecelakaan lalu lintas saat berangkat atau pulang kerja melalui jalur yang biasa dan wajar dilalui, dan kecelakaan tenaga kerja dalam perjalanan dinas

Dessy mengatakan,"RS Siloam Agora sudah hampir 1 tahun menjadi mitra PLKK kami, dan selama ini mereka selalu memberikan pelayanan yg optimal kepada peserta BPJamsostek yang mengalami kecelakaan kerja, fasilitas di rumah sakit siloam agora sudah sangat lengkap terutama untuk penanganan pasien trauma."

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BTN Sosialisasikan Cara Pekerja Miliki Rumah

Pada sesi talkshow, tim dokter dari RS Siloam Agora menghadirkan moderator Head of Wmergency Department dr. Fandhiarto Asmiadji dan narasumber Dr. dr Thomas Tomy, SpBs dan dr. Hantonius Sp. OT

Baca juga: Menko PMK Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Rektor ITBM Polewali Mandar

Kepada para HRD perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua juga berkesempatan memberikan penjelasan lebih detail terkait Program Sertakan (Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda), Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Fasilitas Pinjaman Perumahan dengan bunga pinjaman yang jauh lebih rendah dari KPR biasa

"Program Sertakan merupakan program sosial, wajib bagi kami menyampaikan kepada perusahaan dan para tenaga kerja, agar semua dapat mengetahui manfaat yang begitu besar dengan iuran yang sangat kecil," jelas Dessy.

"Kami mendorong para pengusaha untuk turut memperhatikan lingkungan sekitar dan membantu memberikan perlindungan berupa Jaminan Sosial kepada mereka," ujar Dessy. (RO/S-4)