Summarecon Mall Kelapa Gading Sambut Kehadiran Tahun Kelinci

MENYAMBUT perayaan Chinese New Year yang jatuh pada 22 Januari 2023, Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG), Jakarta, menggelar event yang diselenggarakan mulai pada 16 Januari – 5 Februari 2023 yang bertajuk “Blueming Lunar”.

Sesuai dengan tahun 2023 ini yang menjadi perwujudan tahun ‘’Kelinci Air’’, dekorasi menarik bernuansa biru air serta ikon kelinci pun tersebar di seluruh area mall membuat suasana semakin ceria dan bersemangat.

Willy Effendy, selaku Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading menjelaskan, “Tahun ini merupakan tahun Kelinci Air yang diprediksi sebagai tahun penuh harapan, termasuk harapan yang lebih baik memasuki tahap endemi."

"Summarecon Mall Kelapa Gading turut memeriahkan suasana perayaan Imlek dengan menghadirkan dekorasi khas Imlek dan berbagai suguhan atraksi hiburan menarik mulai dari atraksi tarian hingga barongsai tonggak," kata Willy dalam keterangan Jumat (20/1).

"Tidak ketinggalan kami juga memberikan berbagai program belanja agar suasana tahun baru Imlek yang kental akan suasana kemakmuran dan kekeluargaan semakin terasa positif bagi para pengunjung setia Summarecon Mall Kelapa Gading,” jelasnya.

Blueming Lunar menghadirkan ragam hiburan dan pertunjukan menarik seperti Chinese Acrobatic, Chinese Calligraphy, tarian Tiongkok, wushu, Taiko, Harmonia String Quartet, Cooking Class with Ippudo, dan Barongsai.

Tidak hanya pertunjukan dan atraksi menarik, masih dalam rangkaian event Chinese New Year, Summarecon Mall Kelapa Gading juga menghadirkan program belanja Lucky Lantern Tree setiap hari Senin - Jumat pada tanggal 18 Januari - 5 Februari 2023 khusus member MKG Friendship.

Dengan pembelanjaan minimal Rp 750.000 member MKG Friendship berkesempatan mendapatkan kupon Lucky Angpao yang berlokasi di The Forum MKG 3.

Selain itu, program yang selalu dinanti-nanti yaitu Raining Fortune, hujan Balon dengan hadiah menarik seperti voucher hingga emas 5 gram juga dapat diikuti pengunjung hanya dengan menukarkan struk pembelanjaan minimal Rp 50.000 pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 20.30 di area The Forum MKG 3.

Tak kalah menarik, program One Week Sale juga akan digelar pada 16 - 22 Januari 2023, program ini merupakan program kerja sama MKG dan Tenant yang mengadakan program Sale up to 70%.

Aktivitas menarik lainnya seperti The Exquisite Dinner, program cashback voucher belanja MKG senilai Rp 200.000 khusus member dengan minimal transaksi Rp1 juta pada tenggal 21 - 22 & 28 - 29 Januari 2023 di tenant-tenant seperti Putien, Din Tai Fung, Bijin Nabe, dan Foek Lam. Program ini terbatas hanya untuk 15 customer pertama setiap harinya.

Menutup event Chinese New Year sekaligus melengkapi keseluruhan program, para pengunjung dapat menikmati pertunjukan spesial dari Jaz Hayat pada tanggal 28 Januari 2023, pukul 19:00 di The Forum MKG 3.(RO/OL-09)