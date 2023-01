Kesemarakan Sambut Tahun Kelinci di Pacific Place Mall 

MENJELANG perayaan Tahun Baru Imlek, Pacific Place Mall, Jakarta, kembali berkolaborasi bersama Sanrio characters dalam instalasi My Melody & Kuromi Lunar Town pada 13 Januari – 26 Februari 2023 di North Wing Area, Ground Floor.

Selain menikmati dekorasi, pengunjung juga dapat melihat pertunjukkan dan kegiatan menarik yang dihadirkan selama acara berlangsung.

“Sebagai kelanjutan dari kemeriahan perayaan Natal sebelumnya, kami kembali mengusung Sanrio characters yakni My Melody dan Kuromi," ujar Markus C. Barata selaku VP Marketing Pacific Place Mall dalam keterangan, Sabtu (21/1).

"Kami harap dengan dekorasi, pertunjukkan serta aktivitas yang menarik dapat menghibur pengunjung saat Tahun Baru Imlek ini.” kata Markus.

Ia melanjutkan agar pengunjung mengabadikan momen Imlek bersama orang-orang terkasih di dekorasi My Melody & Kuromi Lunar Town serta turut berpartisipasi dalam kompetisi foto I Should Win This: Lunar Lucky Portrait pada 17 Januari – 5 Februari 2023.

"Pengunjung dapat menggunakan outfit dengan warna merah/pink/ungu, follow & share foto Anda ke instagram @pacificplacejakarta dengan hastag #IShouldWinThis dan #YearofRabbitatPP. Untuk lima foto yang menarik, berkesempatan memperoleh special merchandise," jelas Markus.

Baca juga: Lebih dari 50 Pusat Perbelanjaan di DKI Sambut Imlek Lewat Beragam Acara

Keseruan lainnya juga turut mewarnai perayaan Year of Rabbit yakni penampilan Oriental Tunes pada 14 Januari – 5 Februari setiap Senin, Rabu, Jumat, hingga Minggu.

Kemudian sesi Meet & Greet dengan My Melody pada 21 & 22 Januari dan 28 & 29 Januari, serta atraksi Barongsai & Dragon Dance pada pekan Imlek yakni 20 - 22 Januari.

Selain itu, pengunjung dapat menikmati 360 photobooth pada 21 & 22 Januari secara gratis, hanya dengan follow @pacificplacejakarta, download dan register app Pacific Place Mall.

"Menambah kegembiraan, pengunjung juga dapat memindai QR Code di area dekorasi untuk mengaktifkan filter Instagram Stories di sekitar instalasi Imlek," ungkap Markus.

Melengkapi pengalaman berbelanja untuk Tahun Baru Imlek, pengunjung juga bisa memperoleh merchandise ekslusif dalam kolaborasi bersama Sanrio berupa pouch dan kotak perhiasan dengan berbelanja minimum Rp 2 juta di dalam satu truk setiap Sabtu & Minggu.

Program Lucky Specials ini berlangsung hingga 26 Februari 2023. Selain itu, pengunjung juga dapat membeli dan membawa pulang ragam merchandise lainnya di Retail Area, Ground Floor.

"My Melody & Kuromi Lunar Town dapat menjadi pilihan destinasi keluarga yang ingin merasakan kemeriahan Tahun Baru Imlek dengan pengalaman baru dan menyenangkan," terang dia.

Di sisi lain, lanjut dia, Pacific Place Mall menggelar program undian tahunan untuk para pelanggan setianya yang tergabung sebagai anggota PACIFIC Privilege berlanjut dengan hadiah berbeda dengan sebelumnya.

"Dengan berbelanja minimal Rp 500 ribu, member memiliki kesempatan memenangkan satu dari 3 unit Hyundai IONIQ 5. Lucky Draw berlangsung dari 1 Februari – 31 Oktober 2023 (pengundian 1 unit setiap 3 bulan)," pungkasnya. (RO/OL-09)