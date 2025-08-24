Aznur Syamsu Tampung Masukan dari Seluruh Pengurus Partai Ummat

Ketua Umum Partai Ummat Aznur Syamsu (tengah).(dok.istimewa)

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat menggelar acara silaturahmi dan konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat se-Provinsi DKI Jakarta. Acara ini berlangsung di kawasan Mampang, Jakarta, pada Minggu (24/8/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Partai Ummat Aznur Syamsu mendengarkan langsung aspirasi dari para pengurus DPW, DPD, hingga DPC se-DKI Jakarta.

Para pengurus menyampaikan beragam masukan berupa keluhan, kritik, saran, dan harapan mereka kepada jajaran DPP yang baru saja terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) I di Kemang, Jakarta.

Baca juga : DKI Bayar Rp207 Miliar untuk Formula E, DPRD: Jangan Maksa

“Saya bersyukur kita bisa saling mengenal dan bersilaturahmi di sini, karena komunikasi itu sangat penting dalam kepengurusan ini,” ujar Aznur Syamsu.

Dalam forum tersebut, para pengurus menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait penguatan komunikasi dan efektivitas kerja-kerja partai ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Aznur menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Partai Ummat akan melakukan berbagai perbaikan di semua lini demi kemenangan partai.

Baca juga : Kisruh Bansos DKI, Menko PMK: Data Tidak Akurat

“Soal komunikasi dan kerja-kerja politik, kita harus bergerak bersama. Kita akan melakukan perbaikan internal, dan mulai menerapkan pendekatan bottom-up agar aspirasi dari sahabat-sahabat di semua tingkatan bisa terakomodasi demi kemajuan partai,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Aznur juga berpesan agar seluruh pengurus turut mendukung program-program pemerintah pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.

“Pengurus di DKI Jakarta harus terus mendukung pemerintah provinsi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Ummat DKI Jakarta, Imawan Renwarin, menyambut baik inisiatif DPP. Ia menilai kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai momentum konsolidasi yang memperkuat soliditas Partai Ummat di DKI Jakarta serta menunjukkan dukungan penuh terhadap kepengurusan DPP hasil Munas I.

Kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh puluhan pengurus dari DPW, DPD, dan DPC Partai Ummat se-DKI Jakarta. (Cah/P-3)