Bank DKI Raih Tiga Penghargaan Sekaligus Dalam Top 20 Financial Institution Award 2022

BANK DKI berhasil meraih 3 penghargaan sebagai Top 20 Finansial Institution Kategori Aset Rp50T s.d Rp100T, Special Award: The Most Active Bank in Product Innovation Kategori Regional Bank, dan The Best Chief Financial Officer (CFO) in Financial Institution Kategori KBMI 2.

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy dan Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Romy Wijayanto mengatakan penghargaan Top 20 Financial Institution Award 2022 ini merupakan apresiasi atas pencapaian kinerja Bank DKI yang mampu berhasil tumbuh dengan stabil selama tiga tahun terakhir.

“Bank DKI telah membuktikan mampu terus tumbuh positif ditengah kondisi yang menantang sepanjang masa dan pascapandemi covid-19 dan terus berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi DKI Jakarta dan secara nasional," ucap Fidri.

Ia menambahkan, penghargaan yang diraih berkat dukungan Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham, mitra kerja, serta kepercayaan nasabah.

Adapun Top 20 Financial Instutions Award 2022 merupakan bentuk apresiasi The Finance bagi sejumlah institusi keuangan, meliputi perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, dan multifinance.

Sejumlah kriteria yang dijadikan faktor penilaian oleh The Finance Institute khususnya untuk unsur bank, didasari pada pertumbuhan (modal inti, kredit yang diberikan, dana pihak ketiga, laba tahun berjalan), profil manajemen risiko, peringkat nilai komposit GCG, permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, serta efisiensi. Selain itu, perusahaan juga dinilai berdasarkan laba yang tumbuh secara positif ke positif, serta berpredikat sangat bagus dalam rating Infobank.

Masih dalam perhelatan yang sama, penghargaan The Best CFO 2022 yang diterima Bank DKI, secara spesifik diberikan kepada Direktur Keuangan & Strategi Romy Wijayanto.

Romy menjelaskan kinerja keuangan Bank DKI selama 3 tahun terakhir yang tumbuh secara signifikan dan berkualitas, tidak terlepas dari implementasi Program Transformasi 5.0 Bank DKI yang dilakukan Perseroan sejak tahun 2021.

Lebih lanjut, Romy menambahkan, salah satu strategi yang dijalankan dalam financial re-engineering adalah optimalisasi aset yang dimiliki baik dari kredit maupun portofolio tresuri yang berfokus pada yield enhancement.

Selain itu, Bank DKI juga melakukan program cost effectiveness dengan menekan beban-beban biaya bunga dan beban lainnya, meski tetap memupuk pencadangan secara lebih memadai. Sehingga mendorong kinerja rasio keuangan Bank DKI semakin lebih fit dan lebih baik.

Sementara, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengungkapkan optimisme atas berbagai upaya yang telah dilakukan Bank DKI dalam menghadapi era disrupsi di masa mendatang, serta untuk terus berinovasi mewujudkan visi sebagai Bank Pilihan untuk Jakarta yang Maju dan Sejahtera.

“Bank DKI juga akan terus berkomitmen dalam menghadirkan inovasi dan memberikan layanan terbaik kepada customer, serta siap menyongsong tahun 2023 melalui berbagai inovasi kearah digitalisasi," tutup Arie. (OL-7)