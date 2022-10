Kuliner 3 in 1 Hadir di Kawasan Santa, Kebayoran Baru, untuk Para 'Food Hunter'

KAWASAN Santa, Senopati dan sekitarnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sudah lama menjadi area kuliner dengan aneka restoran yang mengundang selera.

Kali ini, sebuah bisnis kuliner dengan konsep menarik hadir di kawasan Santa.

Pada Senin (17/10), ShabuNotê, Coffeenotes dan Bali Notes resmi beroperasi dengan menawarkan pengalaman baru bagi Anda penggemar wisata kuliner.

Venue yang memiliki tiga konsep kuliner dalam satu lokasi, akan menjadi pilihan menarik bagi Anda yang gemar foodhunting di area ini.

Ide bisnis kuliner ini dimulai pada saat sebuah rumah di Jalan Prof Joko Sutono SH No.11A dipilih sebagai lokasinya. Misinya adalah membangun tiga outlet kuliner dengan konsep unik dan belum pernah ada di Jakarta.

Perpaduan antara Shabu & Grill, Coffee House. dan outdoor Food & Beverage Arcade merupakan sebuah konsep yang dipilih guna memenuhi kebutuhan pecinta kuliner dari segala segmen.

Baca juga: Menikmati Sushi dan Salad Bar di Ji Restaurant, Tepi Laut Canggu, Bali

“Dengan konsep ini kami ingin mewadahi semua gaya kuliner para penggemar kuliner. Ada yang gemar bakar-bakaran, ngopi dan minum-minum, atau makan di tempat outdoor dengan banyak pilihan jenis jajanan," ujar Nicky Christina, selaku Direktur Utama PT Hanasta Hita Abadi, perusahaan yang menaungi ketiga destinasi kuliner ini.

"Kami ingin memberikan pengalaman itu dalam satu lokasi, sehingga kita tidak perlu berpindah tempat yang terlalu jauh,” ujar Nicky pada Senin (17/10).

ShabuNote dipilih sebagai nama untuk resto All You Can Eat Japanese Shabu & Grill, sementara untuk Coffee House yang menyajikan masakan Eropa dan Asia dipilih nama Coffeenotes.

Sebuah area bernama Bali Notes dengan konsep Balinese Garden menawarkan nuansa Bali yang kentalmenjadi pilihan menarik untuk pemburu tempat hang out di Jakarta.

Bali Notes bermitra dengan beberapa tenant yang menyajikan berbagai masakan khas Nusantara.

Mulai dari CwieMie Malang, Batagor, Somay, Bebek Bali sampai denganCuankiyang siap menemani keseruan nongkrong bersama teman dan keluarga.

Belum lagi makanan internasional seperti Ayam Dubai dengan Nasi Briyani dan Ramensiap memenuhi selera penikmat kuliner di seantero Jakarta.

Ketiga outlet diatas yang berada di Jalan Prof. Joko Sutono SH ini beroperasi setiap hari denganjadwal : Senin - Kamis pukul 10.00 – 22.00 WIB, Jumat – Sabtu 07.00 – 00.00, serta Minggu 07.00 – 22.00 WIB.

Acara Grand Opening ShabuNotê, Coffeenotes dan Bali Notes akan ditandai dengan seremoni “MeatToast” atau mencelupkan daging ShortPlate ke dalam Soup khas Jepang yang dituang ke dalam “Nabe” atau mangkok khas masakan Shabu-Shabu.

Nah, jika Anda kebetulan sedang mencari tempat hangout sekaligus kuliner di Jakarta, tentunya ShabuNotê, Coffeenotes. dan Bali Notes dapat menjadi pilihan utama. (RO/OL-09)