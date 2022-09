IMA Chapter Jakarta Beri Pelatihan untuk UMKM dan Pelaku industri Pariwisata

INDONESIA Marketing Association (IMA) merupakan salah satu organisasi profesional marketing di Tanah Air.

Tak hanya fokus pada aktivitas pengembangan pemasaran sebagai profesi. IMA juga aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan positif yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi bangsa.

Kali ini, IMA melalui Chapter DKI Jakarta menggelar Small Medium Enterprise & Tourism Day pada Minggu (11/9) di Sarinah, Jakarta.

Gathering IMA Chapter DKI Jakarta ini dikemas dalam beberapa kegiatan menarik, dimulai dari kegiatan Family Fun Bike, lalu dilanjut dengan Gathering, Seminar, Coaching Class dan lainnya.

Kegiatan dibuka dengan Family Fun Bike yang melibatkan puluhan peserta yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya.

Rutenya sendiri mulai dari Sarinah – Monas – Bundaran HI - Sarinah. Kemudian, acara dilanjutkan dengan seminar bertajuk “The Role of SMEs in Tourism Industry”.

Dalam seminar tersebut, membahas bagaimana potensi UMKM dapat bersinergi dengan industri pariwisata.

Potensi tersebut kupas tuntas oleh sejumlah narasumber. Direktur Eksekutif – Kelapa Perwakilan BI DKI Jakarta Onny Widjanarko, General Secretary of ICSB Diah Yusuf, dan Ketua Umum ID SEED Ira Damayanti. Seminar ini dimoderatori oleh Kunto Wibowo.

Andi Rahim, Ketua Harian IMA Chapter DKI Jakarta, mengatakan bahwa IMA adalah komunitas untuk individu yang memiliki ketertarikan di bidang marketing dan memiliki banyak program dalam mengembangkan UMKM dan pelaku industri pariwisata melalui acara seminar dan coaching seperti ini.

Onny Widjanarko menyampaikan bagaimana pentingnya content dan konteks dalam berpromosi di media sosial.

”Setelah memiliki content dan konteks lalu bikinlah sebuah event, pasti akan viral,” ujarnya.

Kunci menggunakan medsos, bagi onny jangan hanya sebangai pengamat atau observer, tetapi juga sebagai explorer, yang melakukan eksplorasi berbagai fitur dan gaya unggahan.

Selain itu, juga menjadi produser content yang kreatif, hingga akhirnya menjadi investor dari bentuk unggahan baru dan menjadi connector atau penghubung antara konsumen dengan produk yang dipasarkan.

Pembicara kedua, Diah Yusuf menjelaskan bahwa jika ingin umkm merambah pasar luar negeri, pengusaha harus mempunya data intelenjensi pasar luar negeri tentang kebutuhan dan selera pasar luar negeri. Diah Yusuf memberikan kunci keberhasilannya yaitu strengthen ur strength, preparing smart. dan networking and collaboration.

Pembicara terakhir Ira Damayanti melihat ada persoalan pada produk Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN tetapi kalah jauh dengan negara kecil seperti Singapura.

"Untuk itu Indonesia perlu memperbaiki system dan kualitas produk-produk Indonesia.“Know your product, know your market,“ nasihatnya.

Kemudian pada sesi kedua, para peserta UMKM juga mendapatkan sejumlah tips dalam mengembangkan usahanya,

Ada tips gampang akses digital untuk UMKM, pendanaan UMKM, pengelolaan pajak untuk UMKM dan startup.

Komunitas terkait juga turut memeriahkan acara dengan membawakan materi tentang peranan asosiasi UMKM di Indonesia hingga materi tentang bagaimana melakukan branding UMKM yang efektif.

Acara ini ditutup dengan berbagai hadiah untuk para pelaku UMKM dan pelaku industri pariwisata yang hadir. (RO/OL-09)