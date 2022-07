Jokowi Puji Kinerja Erick Jadikan Sarinah Etalase UMKM

PRESIDEN Joko Widodo memuji kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang telah berhasil melakukan transformasi di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta.

Jokowi mengaku senang Erick Thohir mampu memfasilitasi produk-produk unggulan UMKM Tanah Air agar dapat melebarkan sayap hingga pasar internasional.

Menurut Presiden, kinerja Erick Thohir mentransformasi Sarinah perlu mendapatkan apresiasi dan penghargaan.

“Saya senang sekali. Produk-produk lokal dikurasi dengan sangat teliti dipajang dan dipamerkan dengan penataan sangat detail sekali. Kerja-kerja profesional seperti ini yang kita mesti apresiasi dan hargai. Inilah the new Sarinah yang telah bertransformasi,” terang Jokowi saat meresmikan The New Sarinah.

Di samping itu, Jokowi mengungkapkan Sarinah bukan hanya menjadi tempat perbelanjaan semata namun salah satu saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bangunan ini, lanjutnya, sengaja didirikan oleh Presiden Soekarno untuk memfasilitasi produk-produk lokal agar berkembang.

“Pusat perbelanjaan Sarinah di Jakarta memiliki sejarah dan makna yang luar biasa. Digagas oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno dengan misi besar yang sangat mulia untuk perdagangan barang-barang lokal produk-produk dalam negeri Indonesia,” jelas Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu berharap, Sarinah yang sudah dipoles dengan sangat baik ini tak sekedar bertransformasi secara bangunan. Namun, Sarinah bisa menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat khususnya para pegiat UMKM dan produk-produk lokal.

“Saya berharap transformasi Sarinah bukan hanya berupa bangunan fisik saja. Tetapi juga melingkupi semangat, strategi, komitmen dan cara kerjanya agar Sarinah ke depan selalu menjadi ikon bangsa. Selain itu Sarinah juga diharapkan memberikan multiplier effect bagi para perajin seni budaya, terutama pengusaha produk-produk dalam negeri yang berkualitas,” pungkasnya.

Setelah resmi beroperasi seusai renovasi pada 21 Maret 2022, Sarinah telah dikunjungi sebanyak 5 juta orang dengan rata-rata total pengunjung per hari mencapai 40.000 orang.

Erick mengungkapkan bahwa Sarinah merupakan sejarah yang hampir terlupakan, padahal bangunan itu digagas langsung oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1962.

Mal Sarinah menjadi satu kesatuan sebagai poros dari Jalan Sudirman kala itu yang berdampingan dengan Hotel Indonesia yang diresmikan pada 5 Agustus 1962.

"Kalau kita percaya dengan bangsa kita, produk kita, masyarakat kita, kearifan lokal kita, pasti kita bisa menjadi sebuah kekuatan yang berbeda contohnya Sarinah hari ini," kata Erick. (Ant/OL-8)