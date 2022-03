Harga Cabai Naik Rp10 Ribu-Rp20 Ribu di Pasar Tugu Depok

HARGA berbagai jenis cabai naik di Pasar Tugu, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Terpantau, harga cabai rawit merah naik Rp20 ribu per kilogram (kg) dari Rp60.000 menjadi Rp80 ribu per kg, harga cabai rawit hijau naik Rp10 ribu dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per kg, harga cabai merah kriting naik Rp10 ribu dari Rp50 ribu menjadi Rp60 ribu per kg.

Lainnya, harga cabai merah biasa naik Rp10 ribu dari Rp50 ribu menjadi Rp60 ribu per kg, dan harga cabai hijau besar naik Rp6.000 per kg dari Rp24 ribu menjadi Rp30 ribu per kg.

Kepala Pasar Tugu, Ikhwan Suryadin Nasution mengatakan berbagai jenis cabai terlihat naik. Seperti cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai rawit merah kriting dan cabai merah biasa.

Menurut Ikhwan sudah sejak beberapa hari terakhir komoditas cabai mengalami kenaikan. "Semuanya naik dan naiknya bervariasi, paling mencolok harga cabai rawit merah naik Rp20 ribu dari harga normalnya Rp60 ribu per kg," ujar Ikhwan, Rabu (2/3).

Kenaikan harga cabai ini, menurut dia, lantaran faktor cuaca yang menurunkan produksi. "Cuaca sekarang ini kurang baik sehingga mengganggu produksi," ujarnya.

Selain itu, Ikhwan mengatakan, harga minyak goreng masih tetap mahal di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu/liter.

Harga minyak goreng kemasan bimoli masih dikisaran Rp19 ribu per liter, minyak goreng kemasan fortone masih dikisaran Rp18 ribu per liter, minyak goreng kemasan Sania masih dikisaran Rp16 ribu per liter, minyak goreng kemasan Sunco masih dikisaran Rp18 ribu per liter dan minyak goreng kemasan tripocal masih dikisaran Rp18.500 per liter.

"Harga minyak goreng masih tetap mahal, bahkan minyak goreng kemasan bimoli dan minyak goreng kemasan tropical mengalami kekosongan, sebelumnya minyak goreng ini masih bisa didapatkan, " ucapnya. (OL-13)

