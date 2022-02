Minyak Goreng Kemasan Sulit Didapat di Pasar Tugu Depok

MINYAK goreng kemasan sulit didapat di Pasar Tugu, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Jika pun ada harganya hampir dua kali di atas harga yang ditetapkan pemerintah.

Untuk itu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Tugu, Kota Depok Ikhwan Suryadin Nasution berharap pemerintah segera memasok kebutuhan minyak goreng. Jangan sampai komoditas kebutuhan pokok itu mengalami kelangkaan.

"Sudah beberapa hari ini, langka minyak goreng di Pasar Tugu. Sekira pun ada harganya sangat mahal melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah diputuskan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI)," ujar Ikhwan, Selasa (15/2).

Ikhwan pun berharap serta meminta Kemendag RI, untuk memastikan pasokan minyak goreng kemasan mencukupi dan sesuai HET yang sudah diterapkan. Jika pasokan tidak lancar, pasti mengakibatkan kelangkaan di pasar.

"Kami ingin segera digelar operasi pasar untuk menetralisir gejolak harga minyak goreng di Pasar Tugu," harapnya.

Dalam Peraturan Mendag RI Nomor 6 Tahun 2022 HET minyak goreng yang mulai berlaku per 1 Februari 2022, rincian harga minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter. Kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp14 ribu per liter

"Tetapi di pasar tradisional harga minyak goreng curah Rp18 ribu per liter. Kemasan sederhana Bimoli 1 liter harganya Rp19 ribu, kemasan Fortune Rp18 ribu per liter, Kemasan Sanya Rp19 ribu per liter," ujar Ikhwan.

Dikatakan Ikhwan, banyak pedagang rumah makan dan usaha gorengan yang mengeluh terkait kelangkaan dan kenaikan ini. Mereka berharap pemerintah bisa segera mengatasi masalah ini.

Ali, salah seorang pedagang usaha gorengan mengatakan terpaksa menyesuaikan harga atas naiknya harga minyak goreng tersebut. "Saya berharap pemerintah segera turun tangan serta melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga minyak goreng. Saya meminta pemerintah agar memasok minyak goreng di pasar-pasar umum atau pasar tradisional," harapnya (OL-13)

