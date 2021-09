Bantu Percepat Herd Immunity, QNET dan Kolaborasi Indonesia Gelar Vaksinasi

PANDEMI covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia selama hampir dua tahun terakhir memang telah melumpukan berbagai sendi kehidupan di masyarakat. Untuk itu, kerja sama dan gotong-royong semua pihak untuk melenyapkan wabah tersebut sangat diperlukan.

Sebab pemerintah dipastikan tidak akan mungkin bisa bekerja sendirian mengatasi masalah tersebut. Untuk itu QNET dan Kolaborasi Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait melaksanakan vaksinasi untuk warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada 28-29 Agustus lalu.

Pemilihan daerah di Jakarta untuk dijadikan sentra pelaksanaan vaksin karena Ibu Kota negara itu masih menjadi perhatian dan patokan dalam program percepatan herd immunity di Indonesia. Pelaksanaan program vaksinasi ini ditujukan kepada masyarakat umum yang memilik KTP atau berdomisili di Kelurahan Grogol Utara.

"Ketika QNET dan Kolaborasi Indonesia, datang ke kantor kelurahan untuk memaparkan agenda vaksinasi untuk warga Grogol Utara, saya sangat optimistis program ini akan sukses. Dan terbukti, selama dua hari, warga Grogol Utara antusias datang ke sentra vaksin yang berlokasi di SD 09 Grogol Utara. Kami mengucapkan terima kasih kepada QNET dan Kolaborasi Indonesia yang sudah berkolaborasi dalam vaksinasi ini. Semoga vaksinasi untuk mempercepat terciptanya herd immunity di kelurahan Grogol Utara," tegas Lurah Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Sariman S.Sos.M.Si.

Sementara itu Ganang Rindarko, General Manager QNET Indonesia menyampaikan bahwa pihak swasta atau perusahaan, sangat penting keberadaannya dalam program herd immunity di Indonesia. QNET adalah perusahaan penjualan langsung yang concern dalam kegiatan bertema sosial dan kesehatan, selalu siap membantu masyarakat. Namun tentunya akan lebih sukses apabila program itu bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah, instansi kesehatan, TNI, Polri dan dengan yayasan atau NGO.

“Kolaborasi ini sejalan dengan semangat RYTHM dari QNET dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui vaksinasi. Filosofi QNET tentang RYTHM, 'Raise Yourself To Help Mankind' adalah kekuatan pendorong QNET yang berfokus pada pemberdayaan orang dan komunitas sehingga mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan. Kami berharap dengan tetap setia pada semangat RYTHM dan terus memberikan kembali kepada mereka yang membutuhkan, kami dapat memberikan dampak positif yang langgeng di hati banyak orang," tambah Ganang Rindarko.

Di kesempatan yang sama Wa Ode Nurhayati dari Kolaborasi Indonesia menyatakan warga setempat sangat antusias mengikuti kegiatan vaksinasi yang dilakukan selama 2 hari dengan jenis vaksin sinovac dosis dua dan Astra Zenneca dosis satu. Dari sekitar 2.045 pendaftar, yang berhasil lolos pemeriksaan untuk divaksin adalah 1.480 warga, dan ini melebihi target karena sebelumnya QNET dan Kolaborasi Indonesia menargetkan 1.000 vaksin.

“Antusiasme warga melakukan vaksinasi ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin kondisi ini segera berlalu dan kembali dapat hidup normal seperti sebelum adanya covid 19, pihak penyelenggara Kolaborasi Indonesia yang mengatur teknis pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, peserta vaksin juga bisa mengikuti doorprize dengan beragam hadiah menarik,” tambah Wa Ode Nurhayati.

Menurut Wa Ode, kegiatan berjalan lancar dengan tetap menjaga protokol kesehatan 5M, dan juga penyelenggara lainnya Puskesmas Grogol Utara, Kelurahan, Satgas Covid 19 Kelurahan Grogol Utara, Karang Taruna, Kamtibnas dan FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat). Setiap kelompok bertugas di bagian pendaftaran, input data, penyerahan sertfikat, kebersihan dan lainnya.

"Alhamdulillah semua berjalan lancar lancar dan sukses. Terima kasih untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga di masa depan kita tetap akan bisa berkolaborasi menghasilkan karya membangun negeri," ujarnya. (RO/A-1)