Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta Meningkat

KETERISIAN tempat tidur isolasi RS rujukan covid-19 di Jakarta mulai merangkak 10 hari usai Lebaran. Dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 23 Mei 2021, keterisian tempat tidur isolasi di 106 RS rujukan covid-19 sebesar 28%.

Dari jumlah 6.620 tempat tidur isolasi yang disediakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui 106 RS rujukan covid-19, total pasien isolasi sebanyak 1.846 orang. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya data per 16 Mei 2021 bahwa keterisian tempat tidur isolasi sebesar 26%. Pada periode 16 Mei, dari total jumlah 6.626 tempat tidur isolasi covid-19 yang tersedia, telah terisi oleh 1.735 pasien.

Namun demikian, untuk tempat tidur ICU, keterisiannya justru menurun pada data per 23 Mei 2021 jika dibandingkan dengan data per 16 Mei 2021. Per 23 Mei 2021, keterisian tempat tidur ICU sebanyak 31%. Dari total 1.017 unit tempat tidur ICU, telah diisi oleh 313 pasien. Sementara itu, data per 16 Mei menunjukkan tempat tidur ICU mengalami keterisian 34% atau dari 1.007 tempat tidur diisi oleh 339 pasien.

Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung. Adapun jumlah sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 (tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan publik) sebanyak 3.000.689 orang. Untuk Vaksinasi Program, total dosis 1 saat ini sebanyak 2.329.514 orang (77,6%) dan total dosis 2 kini mencapai 1.663.767 orang (55,4%). Sedangkan, untuk Vaksinasi Gotong Royong, total di Jakarta saat ini sebanyak 5.129 orang.

Lebih lanjut, untuk tenaga kesehatan, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 130.064 orang (115,8%) dan vaksinasi dosis 2 mencakup 115.709 orang (103%), dengan target vaksinasi sebanyak 112.301 orang.

Sedangkan, pada kelompok lansia, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 589.583 orang (64,7%) dan vaksinasi dosis 2 mencakup 523.390 orang (57,4%), dengan target vaksinasi sebanyak 911.631 orang. Pada kelompok pelayan publik, vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 1.609.867 orang (81,4%) dan vaksinasi dosis 2 mencakup 1.024.668 orang (51,8%), dengan target vaksinasi sebanyak 1.976.757 orang. (OL-7)