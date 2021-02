Satpel SDA Pademangan Siagakan Pompa Antisipasi Banjir

SATUAN Pelaksana Sumber Daya Air (Satpel SDA) Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, menyiagakan sejumlah pompa untuk mengatasi genangan atau banjir terutama saat hujan deras.

Kepala Satpel SDA Kecamatan Pademangan, Slamet Riyanto mengatakan, pompa yang disediakan terdiri dari pompa mobile, pompa apung dan pompa alkon.

"Kami punya satu pompa mobile dengan kapasitas 250 liter per detik, tiga unit pompa apung masing-masing berkapasitas 50 liter per detik dan dua pompa alkon dengan kapasitas 50 liter per detik," ujar Slamet, Jumat (12/2).

Dikatakan Slamet, semua pompa tersebut saat ini dalam kondisi prima dan siap digunakan. Bahkan setiap satu minggu sekali pihaknya melakukan pengecekan dan perawatan rutin.

"Jadi pengecekan rutin kami lakukan agar pompa selalu dalam kondisi prima dan siap digunakan," tandasnya.

Ditambahkan Slamet, salah satu daerah rawan genangan terdapat di RW 08 Kelurahan Ancol. Sedangkan ruas jalan yang rawan tergenang saat hujan deras seperti di Jl RE Martadinata sisi barat depan KPP Pratama Jakarta Pluit. (OL-2)