Lorin dan Syariah Hotel Sentul Hadirkan “Swasana Senja Berbuka” di Ramadan 2026, Sajikan Cita Rasa Nusantara dan Hadiah Menarik

Ilustrasi(Dok Lorin dan Syariah Hotel Sentul)

MENJELANG bulan suci Ramadan 2026, Lorin dan Syariah Hotel Sentul kembali menghadirkan program buka puasa bersama yang selalu dinanti tamu-tamunya. Tahun ini, tema yang diusung terasa begitu hangat dan penuh makna, “Swasana Senja Berbuka.”

Dalam konferensi pers yang digelar di Trophy Resto, Adinda Jasin, Food and Beverage Manager Lorin & Syariah Hotel Sentul, menjelaskan bahwa tema “senja” bukan sekadar pilihan estetika, melainkan memiliki filosofi mendalam tentang kebahagiaan dan keberkahan.

“Senja itu waktu yang indah, peralihan dari sore menuju malam, di mana suasana menjadi tenang dan syahdu. Di momen itulah biasanya kita berbuka puasa. Jadi, senja ini melambangkan kebahagiaan, rasa syukur, dan keberkahan,” ungkap Dinda.

Melalui tema tersebut, pihak hotel ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak sekadar makan bersama, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan spiritual tamu, dengan atmosfer yang hangat, damai, dan penuh kebersamaan.

Buffet All You Can Eat dengan Sentuhan Kuliner Nusantara

Untuk melengkapi suasana berbuka, Lorin dan Syariah Hotel Sentul menawarkan paket buffet all you can eat seharga Rp150.000 per orang. Harga tersebut sudah mencakup beragam hidangan khas Nusantara yang disajikan secara istimewa.

“Menunya sangat beragam. Kita punya buffet utama, berbagai jajanan, hingga live cooking. Jadi, tamu bisa melihat langsung proses masaknya. Yang pasti, makanan khas Sunda wajib ada, seperti seblak, telur gulung, ceker mercon, cilok bumbu, otak-otak mercon, basreng jeletot, cireng, dan tahu bakso kuah,” jelas Dinda sambil tersenyum.

Konsep ini dihadirkan agar tamu merasakan sensasi kuliner jalanan khas Indonesia namun dalam suasana hotel berbintang. “Kita ingin menghadirkan jajanan yang biasa dijumpai di luar ke dalam hotel. Jadi, tamu bisa bernostalgia sambil menikmati kenyamanan hotel,” tambahnya.

Selain paket berbuka, hotel juga menawarkan paket menginap Ramadan yang sudah termasuk sahur dan buka puasa. Konsep “seharian penuh di hotel” ini dirancang agar tamu bisa merasakan ketenangan Ramadan tanpa harus repot mempersiapkan makanan sendiri. " Misalnya, tamu check-in jam tiga sore. Mereka bisa langsung bersiap berbuka puasa di hotel, kemudian beristirahat dan melanjutkan sahur keesokan harinya. Jadi benar-benar paket komplit,” ujar Dinda.

Tak hanya soal makanan, Ramadan di Lorin dan Syariah Hotel Sentul juga diramaikan dengan program doorprize menarik. Tahun ini, hadiah yang disiapkan jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu hadiahnya alat rumah tangga, tahun ini kita siapkan hadiah utama sepeda listrik,” ungkap Dinda antusias.

Selain sepeda listrik, akan ada juga hadiah elektronik lain yang bisa didapatkan para tamu. Semua hadiah akan dipajang di area lobi agar pengunjung semakin tertarik mengikuti program buka puasa bersama. Mekanismenya cukup mudah. Setiap tamu yang melakukan pemesanan minimal lima paket buka puasa akan mendapatkan satu kupon undian. Berlaku kelipatan, jadi 10 paket mendapat dua kupon, 15 paket tiga kupon, dan seterusnya.

Undian akan dilakukan setiap minggu di hari Selasa, melalui sesi live Instagram hotel. “Kita pilih hari Selasa agar bisa merekap tamu dari Senin sampai Minggu sebelumnya. Jadi, selama Ramadan akan ada empat kali pengundian dan empat pemenang,” jelasnya.

Dari sisi kapasitas, Lorin dan Syariah Hotel Sentul siap menampung ribuan tamu selama Ramadan. Restoran utama memiliki kapasitas 250 orang, sementara area podium bisa menampung hingga 150 orang tambahan. Tak hanya itu, hotel juga menyediakan ruang makan di area garden dan poolside bagi tamu yang ingin suasana lebih santai.

Bagi perusahaan atau komunitas yang ingin mengadakan buka puasa bersama dalam jumlah besar, hotel juga menyediakan 12 meeting room yang bisa dikonversi menjadi ruang makan. Jika seluruh ruangan digunakan, total kapasitas bisa mencapai 2.000 hingga 2.500 orang.

Fasilitas ibadah pun tak luput dari perhatian. “Kami memiliki tiga musala di lantai dasar, lantai 3, dan lantai 10. Selain itu, kami juga siapkan ruangan khusus untuk salat magrib berjamaah saat ramadan,” kata Dinda.

Setelah dua tahun terakhir dunia perhotelan mengalami masa sulit, Dinda mengaku pihaknya optimistis tahun 2026 akan menjadi momentum kebangkitan. Pada Ramadan tahun lalu saja, Lorin dan Syariah Hotel Sentul berhasil mencatat sekitar 6.600 tamu yang mengikuti program buka puasa bersama. Angka itu mendekati capaian tahun 2024 yang mencapai 7.400 orang.

“Kami optimis tahun ini bisa kembali ke angka itu, bahkan melampauinya. Karena temanya lebih kuat, suasananya lebih hidup, dan masyarakat juga sudah mulai aktif lagi,” ujarnya penuh harap.

Tak hanya mengandalkan promosi, kepercayaan dari para tamu setia juga menjadi modal besar. “Banyak tamu yang sudah langganan buka di sini. Mereka tahu kualitas makanan dan suasananya. Jadi, kami tinggal menjaga konsistensi dan memberi yang terbaik,” tambahnya.

Dengan tema “Suasana Senja Berbuka”, Lorin dan Syariah Hotel Sentul berupaya menghadirkan Ramadan yang lebih berkesan, tidak hanya kenyang secara fisik, tapi juga hangat secara batin.

Bagi siapa pun yang rindu suasana berbuka yang syahdu dengan cita rasa Nusantara, hotel Lorin & Syariah hotel Sentul siap menjadi tempat berkumpul yang penuh makna sepanjang Ramadan 2026. (H-2)

