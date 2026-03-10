Mengenal Komplikasi Diabetes Melitus dan Gejala Gagal Ginjal Belajar dari Kasus Genta

Ilustrasi(Freepik.com)

Dunia musik dangdut tanah air baru saja berduka atas berpulangnya Ahmad Subada Gentar, atau yang lebih dikenal sebagai Genta KDI, pada 7 Maret 2026. Penyanyi berbakat lulusan Kontes Dangdut Indonesia musim kedua ini mengembuskan napas terakhir di usia 40 tahun setelah berjuang melawan penyakit diabetes melitus yang berujung pada komplikasi gagal ginjal.

Kasus yang menimpa Genta KDI menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa diabetes bukan sekadar "penyakit gula biasa". Jika tidak dikelola dengan tepat, diabetes dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai komplikasi mematikan, salah satunya adalah kerusakan ginjal permanen.

Apa Itu Nefropati Diabetik? Hubungan Diabetes dan Gagal Ginjal

Diabetes melitus adalah kondisi kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah. Dalam jangka panjang, kadar gula yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk di ginjal. Kondisi ini secara medis disebut sebagai Nefropati Diabetik.

Ginjal memiliki jutaan pembuluh darah kecil yang berfungsi sebagai penyaring limbah dari darah. Ketika pembuluh darah ini rusak akibat gula darah yang tidak terkontrol, ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring racun. Akibatnya, penderita dapat mengalami gagal ginjal stadium akhir yang mengharuskan prosedur cuci darah (hemodialisis) secara rutin setiap dua kali seminggu, sebagaimana yang dialami almarhum Genta KDI sebelum wafat.

People Also Ask: Mengapa Penderita Diabetes Harus Cuci Darah?

Banyak yang bertanya mengapa penderita diabetes harus menjalani cuci darah. Jawabannya terletak pada tingkat kerusakan ginjal. Ketika fungsi ginjal sudah di bawah 15%, tubuh tidak lagi mampu membuang sisa metabolisme dan cairan berlebih. Cuci darah menjadi alat bantu vital untuk menggantikan fungsi organ tersebut agar racun tidak menumpuk dan menyebabkan kematian mendadak.

Gejala Komplikasi Diabetes yang Sering Diabaikan

Belajar dari kasus ini, penting bagi penderita diabetes atau mereka yang memiliki risiko tinggi untuk mengenali gejala awal kerusakan organ:

Pembengkakan (Edema): Terjadi pada kaki, pergelangan kaki, atau tangan akibat penumpukan cairan.

Terjadi pada kaki, pergelangan kaki, atau tangan akibat penumpukan cairan. Perubahan Urin: Urin tampak berbusa (tanda adanya protein/albumin) atau frekuensi buang air kecil yang berubah.

Urin tampak berbusa (tanda adanya protein/albumin) atau frekuensi buang air kecil yang berubah. Kelelahan Ekstrem: Akibat penumpukan racun dalam darah yang tidak tersaring.

Akibat penumpukan racun dalam darah yang tidak tersaring. Sesak Napas: Terjadi karena penumpukan cairan di paru-paru.

Terjadi karena penumpukan cairan di paru-paru. Tekanan Darah Tinggi: Yang sulit dikendalikan meski sudah minum obat.

Practical Checklist: Mencegah Komplikasi Diabetes ✅ Kontrol Gula Darah: Pastikan angka HbA1c di bawah 7% atau sesuai anjuran dokter.

Pastikan angka HbA1c di bawah 7% atau sesuai anjuran dokter. ✅ Monitor Fungsi Ginjal: Lakukan tes Ureum dan Kreatinin secara berkala.

Lakukan tes Ureum dan Kreatinin secara berkala. ✅ Jaga Tekanan Darah: Targetkan tekanan darah di bawah 130/80 mmHg.

Targetkan tekanan darah di bawah 130/80 mmHg. ✅ Pola Makan Sehat: Kurangi konsumsi garam, gula, dan makanan olahan.

Kurangi konsumsi garam, gula, dan makanan olahan. ✅ Hidrasi Cukup: Minum air putih sesuai kebutuhan tubuh untuk membantu kerja ginjal.

Kesimpulan

Kepergian Genta KDI pada Maret 2026 meninggalkan duka mendalam, namun juga memberikan pelajaran berharga tentang bahaya laten diabetes. Diabetes adalah "silent killer" yang bekerja perlahan namun pasti jika tidak ditangani dengan serius. Dengan deteksi dini dan manajemen gaya hidup yang disiplin, komplikasi fatal seperti gagal ginjal dapat dicegah sejak dini.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apakah diabetes selalu menyebabkan gagal ginjal?

Tidak selalu. Risiko gagal ginjal dapat ditekan secara signifikan jika penderita mampu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap stabil.

2. Apa tanda awal ginjal mulai rusak akibat diabetes?

Salah satu tanda awalnya adalah munculnya protein dalam urin (mikroalbuminuria), yang biasanya hanya bisa dideteksi melalui tes laboratorium.

3. Mengapa usia muda kini banyak terkena diabetes?

Pola makan tinggi karbohidrat dan gula sederhana, kurangnya aktivitas fisik (sedenter), serta stres menjadi pemicu utama meningkatnya kasus diabetes di usia produktif.