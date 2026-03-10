Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Genta KDI Meninggal Dunia: Profil, Penyebab, dan Perjalanan Karier

Media Indonesia
10/3/2026 16:34
Ilustrasi(Dok Medcom)

 

Kabar duka menyelimuti industri musik dangdut Indonesia. Penyanyi Ahmad Subada Gentar, atau yang lebih dikenal sebagai Genta KDI, meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026. Kabar kepergian alumni Kontes Dangdut Indonesia musim kedua ini dikonfirmasi oleh pihak MNCTV melalui akun media sosial resmi mereka.

Genta mengembuskan napas terakhir di RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang, pada usia 40 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi rekan sejawat dan para penggemar yang telah mengikuti kariernya sejak tahun 2005.

Penyebab Meninggalnya Genta KDI: Komplikasi Diabetes dan Gagal Ginjal

Penyebab utama meninggalnya Genta KDI adalah komplikasi dari penyakit diabetes yang telah dideritanya sejak lama. Kondisi medis tersebut dilaporkan berkembang menjadi gagal ginjal, sehingga almarhum harus menjalani prosedur cuci darah secara rutin dua kali dalam seminggu sebelum wafat.

Pihak keluarga dan kerabat menyebutkan bahwa Genta telah beberapa kali keluar masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif akibat penurunan kondisi fisiknya dalam beberapa bulan terakhir.

Profil dan Jejak Karier Ahmad Subada Gentar (Genta KDI)

Nama Genta mulai melambung di kancah nasional saat ia mengikuti ajang KDI 2005 (KDI 2). Ia dikenal sebagai salah satu kontestan yang memiliki karakter vokal kuat dan inovatif.

Biodata Singkat Keterangan
Nama Lengkap Ahmad Subada Gentar
Nama Panggung Genta KDI
Tanggal Lahir 15 Juli 1985
Pencapaian 4 Besar KDI 2
Profesi Lain Penyiar Radio, Konten Kreator

Selama berkarier, Genta tidak hanya dikenal karena suaranya yang merdu, tetapi juga kemampuannya dalam melakukan eksperimen musik, seperti menyisipkan unsur RAP ke dalam lagu dangdut. Setelah masa kompetisi KDI berakhir, ia tetap aktif di dunia hiburan dengan menjadi penyiar radio dan aktif membagikan konten ulasan kuliner di YouTube dan TikTok.

Keluarga besar Media Indonesia turut berbelasungkawa atas berpulangnya Genta KDI. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.



Editor : Indrastuti
