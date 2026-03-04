Ibu Hamil Wajib Tahu! Ini Dampak Fatal Virus Campak yang Bisa Menembus Plasenta

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Infeksi virus campak seringkali dianggap sebagai penyakit anak-anak, namun bagi ibu hamil, virus ini bisa menjadi ancaman serius yang mengintai keselamatan janin. Di tahun 2026 ini, kesadaran akan kesehatan maternal semakin meningkat, terutama dalam menghadapi penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
Campak disebabkan oleh virus dari keluarga Paramyxovirus yang sangat menular melalui percikan air liur (droplet). Bagi wanita hamil yang tidak memiliki kekebalan tubuh, virus ini tidak hanya menyerang sistem pernapasan ibu, tetapi juga memiliki kemampuan berbahaya untuk menembus barisan pertahanan plasenta.
Selama kehamilan, sistem kekebalan tubuh wanita secara alami mengalami perubahan untuk menerima kehadiran janin. Kondisi penurunan imun ini membuat ibu hamil lebih mudah terinfeksi virus dengan gejala yang seringkali lebih berat dibandingkan orang dewasa lainnya. Jika ibu belum pernah mendapatkan vaksinasi MMR (Measles, Mumps, Rubella) atau belum pernah terinfeksi sebelumnya, risiko komplikasi meningkat berkali-kali lipat.
Dampak virus campak sangat bergantung pada kapan infeksi tersebut terjadi dalam masa kehamilan:
Ibu hamil harus segera berkonsultasi dengan dokter jika merasakan gejala klinis berikut:
Tidak. Vaksin MMR mengandung virus hidup yang dilemahkan dan tidak dianjurkan untuk diberikan selama kehamilan. Imunisasi ini harus dilakukan sebelum masa kehamilan dimulai.
Segera lakukan konsultasi medis. Dokter mungkin akan memberikan terapi profilaksis berupa suntikan Immunoglobulin untuk memperkuat antibodi ibu secara instan guna melindungi janin.
Campak Jerman (Rubella) memiliki gejala lebih ringan pada ibu, namun dampak pada janin jauh lebih fatal, termasuk risiko katarak, ketulian, dan kerusakan jantung permanen (Sindrom Rubella Kongenital).
Pencegahan adalah kunci utama. Berikut adalah langkah yang bisa diambil:
|Langkah Pencegahan
|Keterangan
|Skrining Antibodi
|Cek status kekebalan tubuh terhadap campak dan rubella sebelum hamil.
|Vaksinasi Lingkungan
|Pastikan anak dan pasangan di rumah sudah mendapatkan vaksin MMR lengkap.
|Hindari Kerumunan
|Terutama di wilayah yang sedang mengalami lonjakan kasus campak.
Menjaga kesehatan selama kehamilan adalah investasi terbaik bagi masa depan anak. Jika muncul tanda-tanda mencurigakan, jangan menunda untuk mencari bantuan medis profesional.
Kenali gejala campak pada anak mulai dari demam tinggi, batuk-pilek, mata merah, hingga ruam khas yang menyebar dari wajah ke tubuh. Simak penjelasan dokter anak berikut ini.
Waspadai gejala campak pada anak mulai dari demam tinggi hingga ruam khas. Cek jadwal vaksin MR 2026 dan cara penanganan tepat untuk cegah komplikasi.
PENYAKIT campak tidak hanya berbahaya karena risiko komplikasi, tetapi juga karena tingkat penularannya yang sangat tinggi.
PENYAKIT campak masih kerap dianggap sebagai infeksi ringan pada anak yang dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) berkata sebaliknya.
RENDAHNYA cakupan imunisasi di sejumlah daerah dinilai menjadi pemicu utama meningkatnya kasus campak hingga berujung Kejadian Luar Biasa (KLB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved