Bawa Terobosan Tekonologi dan Experience Booth, OMG Gelar Beauty Parade 2025

Bertepatan dengan momen ulang tahun DKI Jakarta yang ke-497, OMG, salah satu beauty brand terkemuka dari ParagonCorp, kembali menghadirkan perayaan kecantikan tahunan, OMG Beauty Parade 2025.(Dok. OMG)

BERTEPATAN dengan momen ulang tahun DKI Jakarta yang ke-497, OMG, salah satu beauty brand terkemuka dari ParagonCorp, kembali menghadirkan perayaan kecantikan tahunan, OMG Beauty Parade 2025. Mengusung tema 'Semua Bisa Cuantik', event ini mengajak para Girlboss untuk tampil percaya diri, mengeksplorasi tren makeup kekinian, hingga mendapatkan pengalaman transformasi yang personalize layaknya selebritis dunia.



OMG Beauty Parade 2025 sebagai one-stop beauty solution membawa terobosan teknologi dan experience booth untuk seluruh pengunjung. Dengan menggunakan AI Trend Personalization, pengunjung dapat mengetahui beauty trend di seluruh dunia dan menemukan their own personal makeup trend seperti Korean Look, Coquette Look, Cherry Girl Look, Douyin Look, Clean Girl Aesthetic Look, Thailand Look, Espresso Look, Hollywood Look, Old Money Look, Latina Look, Arabian Look, Cold Girl Look, Burgundy Vibe Look, Y2K Baddie Look, Cloud Skin Look, Bollywood Look, Romantic Look, Fairy Look, Monochrome Red Look, dan Pearl Glam Look.

Tidak hanya itu, pengunjung yang telah mendapatkan hasil personalize makeup trend berkesempatan untuk mendapatkan sesi konsultasi bersama makeup artist untuk mendapatkan transformasi makeup dunia yang disesuaikan dengan skin tone dan preferensi masing-masing. Seluruh look yang telah disebutkan dirancang agar tetap on-budget.

OMG Beauty Parade 2025 juga menghadirkan penawaran spesial untuk lima produk OMG hanya dengan 100ribu Rupiah, making beauty accessible for all.

Baca juga : Inovasi Teknologi Terkini untuk Chubby Cheek dan Double Chin

"Tahun ini, OMG Beauty Parade hadir kembali dan menggandeng lebih banyak makeup artist profesional untuk membantu para wanita meningkatkan skill, pengetahuan, dan kepercayaan diri dalam berkreasi menciptakan looks yang lebih personalized. In total OMG akan menonjolkan 20 makeup looks yang telah dikurasi oleh beauty trend expert dan cocok diaplikasikan dalam daily life maupun bereksperimen dengan warna selama event ini berlangsung," papar Elsa Maharani selaku Senior Head of Strategic Brand Growth and Influence, dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (21/7).

"Selain itu OMG menghadirkan berbagai aktivitas menarik berbasis AI, seperti find your own beauty trend filter dan dapat langsung membeli produknya melalui AI Beauty Trend vending machine, yang menarik untuk dijadikan konten media sosial dan dapat dicoba langsung oleh para pengunjung," imbuhnya.



Kembalinya OMG Beauty Parade menjadi bukti dari komitmen dari OMG sebagai brand yang memberikan berbagai high performance but affordable product yang memberikan rasa percaya diri bagi penggunanya sebagai seorang beauty trend expert di kehidupan sehari-hari.

OMG Beauty Parade 2025 diselenggarakan selama empat hari pada 3-6 Juli 2025 di Lapangan Fatahillah, Kota Tua Jakarta, menyuguhkan perpaduan antara edutainment, teknologi, dan eksperimen kecantikan seperti AI Makeup Trend Personalization, Transformational Beauty Trend Salon, Makeup Parade with Celebrity MUA, Live Performance, Glow Skin Lab, Putri Hair-do Salon, dan Interactive Beauty-Air Photobooth. Event ini terbuka untuk umum dan gratis. (E-1)