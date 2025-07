HUT ke-17, Generali Indonesia Gelar Generali Health Cities di 17 Kota

President Director and CEO Generali Indonesia Rebecca Tan bersama para direksi berdialog dengan seorang warga yang tengah melakukan pemeriksaan kesehatan.(MI/SUMARIYADI)

SEJUMLAH penyakit masih menjadi tantangan besar masyarakat di Indonesia. Selain diabetes dan tuberkulosis, penyakit mental seperti kecemasan dan gangguan tidur masih melanda sebagian besar warga.

Untuk itu, pada rangkaian Hari Ulang Tahun ke-17, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) menggelar roadshow kesehatan Generali Health Cities di 17 kota, yang digelar pada Juni, Juli, dan Agustus.

Dalam roadshow, Generali Indonesia memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengakses pemeriksaan lengkap, mulai dari medical check up (MCU), body mass index (BMI), tes pernapasan, tes mata, pemeriksaan jantung electrocardiogram (EKG), dan konsultasi dokter.

Bekerja sama dengan rumah sakit dan jaringan kesehatan rekanan, kegiatan itu diadakan di Kota Bandung, Medan, Palembang, Jakarta, Tangerang, Semarang, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, Batam, Cianjur, Malang, Pontianak, Palangkaraya, Pekanbaru, Makassar, hingga Jayapura. Aksi ini akan melibatkan partisipasi ribuan peserta dan relawan.

"Hal ini selaras dengan jangkauan pemasaran Generali Indonesia yang saat ini berada di lebih dari 35 kota dengan didukung oleh ribuan agen profesional dan berlisensi, dari Medan hingga Jayapura," ungkap Rebecca Tan, President Director and Chief Executive Officer Generali Indonesia, di Bandung, Kamis (26/6).



Berdonasi



Di Bandung, acara digelar di YELLO Hotel Paskal, di Komplek Paskal Hyper Square, diikuti ratusan masyarakat sekitar dan nasabah. Selain cek kesehatan, dalam acara ini masyarakat juga berkesempatan untuk mengikuti health talk yang membahas tren kesehatan dan penyakit, serta cara penanganannya.

Mereka juga mendapat kesempatan untuk berdonasi melalui gerakan The Human Safety Net (THSN). Seluruh hasil donasi pada program THSN akan disalurkan melalui mitra NGO Yayasan Jarimatika (Komunitas Ibu Profesional) untuk peningkatan kualitas hidup keluarga di Indonesia.

The Human Safety Net sendiri merupakan gerakan global Generali Group yang aktif di 26 negara. Tujuannya untuk membuka potensi orang-orang yang hidup dalam keadaan rentan, sehingga mereka dapat mengubah kehidupan keluarga dan komunitas mereka.

Lebih jauh Rebecca Tan mengungkapkan, Generali Indonesia telah berdiri sejak 2008 dan telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Di usia 17 tahun, Generali Indonesia terus bertumbuh yang dilandasi oleh kepercayaan dan dukungan nasabah, mitra bisnis dan masyarakat.

"Untuk itu, selain aktif menyediakan proteksi jiwa dan kesehatan bagi lebih dari 400.000 nasabah dari berbagai lapisan masyarakat, kami juga memiliki andil dalam memberikan kontribusi positif dengan terus mempromosikan pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Generali Health Cities menjadi ucapan terima kasih dan wujud syukur bertambahnya usia sekaligus wujud komitmen kami dalam menjalankan peran sebagai responsible corporate citizen atau warga negara korporasi yang bertanggung jawab," tandasnya.



Deteksi dini



Pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting dilakukan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit, termasuk penyakit kritis atau penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung, diabetes, hipertensi, dan kanker.

Sebelum penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, pemeriksaan kesehatan memungkinkan masyarakat mengidentifikasi gejala awal sebuah penyakit, mendapatkan penanganan yang tepat lebih dini hingga mencegah komplikasi.

American Medical Association merekomendasikan agar pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat dilakukan rutin, minimal setahun sekali, yang dimulai dari usia remaja hingga dewasa. Terlebih untuk orang yang berusia 40 tahun ke atas, karena memiliki gejala penyakit serius.

Hal ini semakin menjadi penting mengingat berdasarkan survey, hanya 3 dari 10 orang penderita penyakit tidak menular yang terdeteksi dan sisanya tidak terdeteksi atau tidak mengetahui bahwa dirinya sakit.

“Melalui Generali Health Cities, kami percaya bahwa pemeriksaan kesehatan dini dapat mendorong masyarakat memiliki gaya hidup yang lebih sehat, karena hidup sehat merupakan fondasi dasar untuk meraih mimpi-mimpi besar dalam hidup. Kami juga mendukung berbagai kegiatan olahraga lari berkelas nasional dan internasional di tahun ini, sembari terus berinovasi menghadirkan rangkaian proteksi jiwa dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Berbagai upaya ini merupakan bagian langkah kami untuk mewujudkan visi Generali - enable people to shape a safer and more sustainable future by caring for their lives and dreams," papar Rebecca.

Pada penyelenggaraan Generali Health Cities di setiap kota, masyarakat juga berkesempatan untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai rangkaian produk. Mereka juga bisa berkonsultasi dengan para financial planner Generali Indonesia untuk mendapatkan proteksi yang sesuai dengan tahapan dan tujuan finansial nasabah.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bergabung dan mendukung, semoga kegiatan ini bisa membantu banyak orang untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan bisa memiliki pola hidup yang lebih sehat. Kami juga berharap kegiatan ini semakin mengukuhkan komitmen kami untuk terus berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan,” tutup Rebecca.