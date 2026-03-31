Sejarah Penamaan Selat Hormuz: Jejak Perdagangan dan Kekuasaan di Gerbang Teluk Persia

Selat Hormuz.(BBC)

SELAT yang kini dikenal sebagai Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Terletak di antara wilayah Iran di utara dan Oman di selatan, selat ini telah memainkan peran krusial dalam perdagangan internasional selama berabad-abad. Namun, sedikit yang mengetahui bahwa nama Hormuz sendiri memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan dinamika politik dan ekonomi kawasan tersebut.

Nama Hormuz diyakini berasal dari Kerajaan Hormuz, sebuah kekuatan maritim yang berjaya antara abad ke-10 hingga ke-17. Kerajaan ini awalnya berpusat di daratan Persia, namun kemudian memindahkan pusat kekuasaannya ke sebuah pulau strategis yang kini dikenal sebagai Pulau Hormuz. Pemindahan ini dilakukan untuk menghindari serangan dari daratan sekaligus memperkuat kendali atas jalur perdagangan laut.

Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa, wilayah selat tersebut semakin dikenal oleh para pedagang asing. Nama Hormuz pun secara bertahap digunakan untuk merujuk tidak hanya pada kerajaan atau pulaunya, tetapi juga pada selat yang menjadi jalur utama keluar-masuk kapal dagang dari Teluk Persia menuju Laut Arab.

Pada abad ke-16, kekuatan kolonial seperti Portugal sempat menguasai kawasan ini dan memperkuat penggunaan nama Hormuz dalam peta-peta Eropa. Meski kemudian kekuasaan beralih ke dinasti-dinasti regional, nama tersebut tetap bertahan dan diadopsi secara luas dalam literatur geografis internasional.

Hingga saat ini, Selat Hormuz tidak hanya menjadi simbol warisan sejarah, tetapi juga pusat perhatian geopolitik dunia. Sekitar sepertiga pasokan minyak global melewati jalur ini, menjadikannya titik vital dalam stabilitas ekonomi internasional.

Dengan demikian, penamaan Selat Hormuz bukan sekadar label geografis, melainkan cerminan perjalanan sejarah panjang yang melibatkan perdagangan, migrasi, dan perebutan kekuasaan di kawasan yang strategis ini. (Cah/P-3)