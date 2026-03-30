Personel UNIFIL Gugur Diserang Israel, Menlu: Semua Pihak Harus Kembali ke Meja Perundingan

MENTERI Luar Negeri RI Sugiono meminta Israel dan kelompok perlawanan bersenjata di Libanon, Hizbullah, untuk kembali ke meja perundingan menyusul gugurnya Praka Farizal Rhomadhon, anggota TNI yang tengah bertugas dalam misi penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, pada Minggu (29/3) kemarin.
"Kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah atau meja-meja perundingan," kata Sugiono melalui akun Instagram @menluri, Senin (30/3/2026).
Korban Farizal gugur setelah sebuah proyektil meledak di salah satu pos UNIFIL di dekat desa Adchit Al-Qusayr, Libanon selatan. "Saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya," ucap Menlu.
Selain Praka Farizal, tiga rekannya terluka, satu orang luka berat dan saat ini masih mengalami koma, kemudian dua lainnya mengalami luka ringan. Mereka adalah Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan.
"Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Libanon Selatan," imbuhnya.
Praka Farizal merupakan personel yang tergabung dalam pasukan UNIFIL dalam Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/ UNIFIL. Almarhum disemayamkan di East Sector Headquarters dan dalam penyelesaian administrasi pemulangan ke Indonesia.
Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut satu anggota TNI meninggal dan seorang lainnya mengalami luka serius.
"Saya mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari @UNIFIL_ di tengah permusuhan antara Israel & Hizbullah," tulisnya melalui akun X pada Senin (30/03). (I-1)
